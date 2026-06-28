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70 часов под обломками: после землетрясения спасли 11-летнего ребенка — удивительная история (видео)
Поисково-спасательная операция на местах обрушения домов продолжается.
В Венесеуле, пострадавшей от мощных землетрясений, из-под завалов дома спасли 11-летнего мальчика. Он там пробыл 70 часов.
Об этом сообщает Министерство обороны Колумбии.
«Это чудо! Мойсеса спасли живым. После 70 часов под завалами команде USAR COL-1 удалось спасти 11-летнего Мойсеса в живых. Эта операция наполняет нас надеждой и укрепляет миссию по поиску выживших», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что поисково-спасательная операция на местах обрушения домов продолжается.
Мощные землетрясения в Венесеуле — последние новости
25 июня Венесуэлу всколыхнули два мощных землетрясения. По данным американской геологической службы, первое землетрясение произошло магнитудой 7,2 западнее Каракаса, а менее чем через минуту после этого — второй толчок магнитудой 7,5. В помощь по разбору завалов прибыли спасательные бригады из других стран.
Спасательная операция длится несколько дней. Это одно из самых мощных землетрясений за столетие. По последним данным, известно о 920 погибших и тысячах раненых.