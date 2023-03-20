70-летний мужчина случайно убил жену возле церкви: как произошла трагедия

В Сиднее в Австралии 70-летний мужчина случайно убил свою жену.

Он переехал ее на церковной автостоянке. Женщина погибла на месте происшествия.

Об этом пишет mirror.co.uk. Утром пожилая женщина должна была провести библейский класс.

В сообщении говорится, что в результате аварии мужчина не получил травм. Его доставили в больницу Вестмида для обязательного тестирования.

Пока что никто не арестован, продолжаются следственные действия.

Напомним, в США мужчина пытался нанять киллера для убийства своей жены. Теперь ему грозит до десяти лет за решеткой.

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