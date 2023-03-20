70-летний мужчина случайно убил жену возле церкви: как произошла трагедия

Женщина погибла на церковной парковке.
В Сиднее в Австралии 70-летний мужчина случайно убил свою жену.
Он переехал ее на церковной автостоянке. Женщина погибла на месте происшествия.
Об этом пишет mirror.co.uk. Утром пожилая женщина должна была провести библейский класс.
В сообщении говорится, что в результате аварии мужчина не получил травм. Его доставили в больницу Вестмида для обязательного тестирования.
Пока что никто не арестован, продолжаются следственные действия.
Напомним, в США мужчина пытался нанять киллера для убийства своей жены. Теперь ему грозит до десяти лет за решеткой.
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