70-летняя женщина родила двойню – фото, подробности

Она забеременела с помощью ЭКО.
В Уганде 70-летняя женщина родила двойню.
Об этом пишет ladbible.com.
Сафина Намуквайя получила титул самого старого человека, родившего в Африке. Девочка и мальчик появились на свет с помощью кесарева сечения в Международной женской больнице и центре репродуктивной медицины в Кампале.
Врачи охарактеризовали беременность как "медицинский успех" и заявили, что Сафина и ее двое малышей чувствуют себя хорошо.
Беременность прошла довольно сложно в дополнение к ее борьбе за зачатие, которая длилась четыре десятилетия. Впервые она родила в 2020 году девочку Сару, объяснив при этом, что в ее сообществе над ней издевались из-за того, что она бездетна.
Сафина сказала: "Многие люди осуждали и оскорбляли меня за бесплодие, но я решила оставить все Всемогущему Богу, который наконец ответил на мои молитвы".
После успешного рождения дочери она прошла дальнейшее лечение ЭКО, чтобы родить двух близнецов, но эта беременность была непростой. За последние девять месяцев у мамы троих детей возникли некоторые осложнения – как со здоровьем, так и в личной жизни.
В разговоре с телеканалом НТВ Сафина заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом новорожденных малышей.
Она сказала: "Мужчинам не нравится слышать, что у вас будет больше одного ребенка. Даже после того, как меня госпитализировали, мой муж так и не появился".
Вместо этого медики праздновали вместе с ней, а в больнице сказали: "Эта история не только о медицинских успехах; она о силе и стойкости человеческого духа".
Сафина рассказала, что более половины своей жизни она отчаянно боролась за то, чтобы иметь ребенка, и после 40 лет попыток она была вынуждена обратиться к лечению ЭКО. Она перенесла несколько выкидышей, потеряла мужа в 1990-х годах и ее высмеивали из-за проблем с фертильностью.
Мама рассказала: "Однажды очень маленький мальчик кричал на меня, говоря, что моя мама прокляла меня умереть без ребенка".
К счастью, теперь у нее есть трое здоровых наследников.
Хотя Сафина вошла в историю Африки, она не самая старая женщина, родившая в мире. Эрраматти Мангаямма родила девочек-близнецов в 2019 году в возрасте 74 лет после лечения ЭКО в Индии.
Напомним, семью с загадочной болезнью сравнивают с пришельцами. Пять из 12 братьев и сестер страдают одинаковыми странными симптомами.
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