70-летняя женщина родила двойню – фото, подробности

В Уганде 70-летняя женщина родила двойню.

Об этом пишет ladbible.com.

Сафина Намуквайя получила титул самого старого человека, родившего в Африке. Девочка и мальчик появились на свет с помощью кесарева сечения в Международной женской больнице и центре репродуктивной медицины в Кампале.

Врачи охарактеризовали беременность как "медицинский успех" и заявили, что Сафина и ее двое малышей чувствуют себя хорошо.

Беременность прошла довольно сложно в дополнение к ее борьбе за зачатие, которая длилась четыре десятилетия. Впервые она родила в 2020 году девочку Сару, объяснив при этом, что в ее сообществе над ней издевались из-за того, что она бездетна.

Сафина сказала: "Многие люди осуждали и оскорбляли меня за бесплодие, но я решила оставить все Всемогущему Богу, который наконец ответил на мои молитвы".

В больнице охарактеризовали ее лечение ЭКО как "медицинский успех" / Фото: Women's Hospital International and Fertility Centre

После успешного рождения дочери она прошла дальнейшее лечение ЭКО, чтобы родить двух близнецов, но эта беременность была непростой. За последние девять месяцев у мамы троих детей возникли некоторые осложнения – как со здоровьем, так и в личной жизни.

В разговоре с телеканалом НТВ Сафина заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом новорожденных малышей.

Она сказала: "Мужчинам не нравится слышать, что у вас будет больше одного ребенка. Даже после того, как меня госпитализировали, мой муж так и не появился".

Вместо этого медики праздновали вместе с ней, а в больнице сказали: "Эта история не только о медицинских успехах; она о силе и стойкости человеческого духа".

Сафина Намуквайя / Фото: Women's Hospital International and Fertility Centre

Сафина рассказала, что более половины своей жизни она отчаянно боролась за то, чтобы иметь ребенка, и после 40 лет попыток она была вынуждена обратиться к лечению ЭКО. Она перенесла несколько выкидышей, потеряла мужа в 1990-х годах и ее высмеивали из-за проблем с фертильностью.

Мама рассказала: "Однажды очень маленький мальчик кричал на меня, говоря, что моя мама прокляла меня умереть без ребенка".

К счастью, теперь у нее есть трое здоровых наследников.

Хотя Сафина вошла в историю Африки, она не самая старая женщина, родившая в мире. Эрраматти Мангаямма родила девочек-близнецов в 2019 году в возрасте 74 лет после лечения ЭКО в Индии.

Напомним, семью с загадочной болезнью сравнивают с пришельцами. Пять из 12 братьев и сестер страдают одинаковыми странными симптомами.

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