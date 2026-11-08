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70 тысяч силовиков против недовольных французов: страну накрыла новая волна протестов

Францию накрыла новая волна массовых протестов из-за стремительного роста цен и падения уровня жизни. Десятки тысяч человек вышли на улицы, а власти усилили меры безопасности и привлекли тысячи силовиков.

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Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Протесты во Франции 7 ноября

Протесты во Франции 7 ноября / © AP News

Во Франции продолжаются студенческие протесты, которые начались в конце сентября. Вчера, 7 ноября, десятки тысяч граждан снова вышли на улицы, чтобы выразить протест против стремительного скачка цен и всеобщего падения уровня жизни. Власти привлекли около 70 тысяч силовиков.

Об этом сообщает Le Figaro.

Францию снова накрыла волна массовых протестов: на улицы вышли десятки тысяч человек

Это был уже четвертый протестный выходной, начиная с 17 октября. Однако на этот раз «четвертый акт» собрал гораздо меньшее количество людей, чем предыдущие протесты.

Масштабные акции существенно усложнили жизнь мегаполисов. В Париже ради безопасности временно закрыли 16 станций метро, а в Бордо местные власти ввели ночное ограничение на передвижение для несовершеннолетних.

Оценки количества участников традиционно существенно отличаются в зависимости от источника:

  • По данным молодежного межпрофсоюзного объединения, по всей стране на акции вышли около 250 тысяч человек, из которых от 75 до 76 тысяч — в Париже.

  • По подсчетам полиции и МВД, в общенациональном масштабе митинговали 146 тысяч человек, а непосредственно в Париже — 46 тысяч.

Силовики подготовились к протестному дню заранее. Накануне глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщил о существенном усилении мер безопасности: привлекли 110 мобильных спецподразделений, 25 бронированных машин, водометы, вертолеты и беспилотники.

Официальное шествие, организованное профсоюзами, стартовало после 14:00 и двигалось по бульвару Вольтера от площади Республики до площади Нации. Большую часть пути колонна прошла спокойно, но к вечеру между отдельными демонстрантами и правоохранителями вспыхнули стычки.

В то же время, «желтые жилеты» отказались от общего марша с профсоюзами и действовали отдельно. В Париже сторонников движения призвали собраться на площади Согласия, рядом с Домом Национального собрания. Несмотря на официальный запрет полиции, около 14:00 там собралось около сотни человек. Часть из них устроила сидячую акцию, пока силовики проверяли документы у собравшихся. Подобные автономные центры «желтых жилетов» анонсировали акции и в других регионах.

По состоянию на 18:00 7 ноября, по данным министра внутренних дел Лорана Нуньеса, полиция задержала 232 митингующих и провела почти 40 тысяч обысков.

Главная цель участников акций — добиться от властей уменьшения финансового давления на домохозяйства, повышения покупательной способности и роста заработных плат.

Студенческие и молодежные организации дополнительно настаивают на кардинальном улучшении условий обучения и увеличении государственного финансирования образования.

Протесты во Франции: последние новости

Напомним, 31 октября во Франции прошла третья волна протестов против высокой стоимости жизни, ухудшения качества публичных услуг и политики правительства Эмманюэля Макрона. К акциям, организованным профсоюзами, студентами и «желтыми жилетами», по всей стране присоединились около 320 тысяч человек. Демонстранты потребовали сдерживания цен, в частности на топливо, а также решения проблем в системе образования.

В нескольких городах вспыхнули столкновения, к которым присоединились группы людей в масках. Полиция жестко разогнала митингующих с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат, задержав 511 человек. Глава МВД Франции Лоран Нуньез заявил о готовности силовиков и дальше решительно реагировать на любые нарушения общественного порядка.

В преддверии этих событий, 28 октября, Сенат Франции поддержал законопроект о коллективной финансовой ответственности участников погромов и беспорядков. Документ предусматривает взыскание до 10 тысяч евро с лиц, которые сознательно остаются в местах беспорядков после требований полиции разойтись или находятся в составе агрессивных групп, даже если они не наносили ущерб имуществу лично.

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