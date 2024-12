71 гость свадьбы погиб после праздника: что произошло (фото)

В Эфиопии в ужасном дорожно-транспортном происшествии погиб 71 человек. Все они были гостями свадьбы.

Об этом сообщает Need To Know.

Транспортное средство, которое везло гостей с праздника, по словам местной дорожной полиции, было перегружено. Машина ехала по дороге с большим количеством поворотов, когда приблизилась к реке. В результате автомобиль упал в воду.

Инцидент произошел на мосту Гелан в Бона Зурия Вореда, Сидама, 29 декабря.

На кадрах видно, как люди оцепили затонувшую машину, пытаясь вытащить пассажиров из-под обломков.

В ДТП погиб 71 гость свадьбы / Фото: Sidama National Regional State Communication Affairs Bureau

Осеннеех Симион, представитель регионального правительства Сидамы, сообщил, что погибли 68 мужчин и три женщины. Пятеро человек находятся в больнице в критическом состоянии.

