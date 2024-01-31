71-летняя жена пыталась убить мужа: он получил письмо от женщины, которую любил в юношестве

Он встречался с ней до женитьбы.

В США 71-летняя жена пыталась убить своего мужа после того, как он получил открытку от женщины, которую любил 60 лет назад.

Об этом пишет Daily Star.

Берта и Мемо Ялтеры прожили в браке 52 года. Но ревнивая жена чуть не забила мужа до смерти после того, как он получил письмо от бывшей девушки, с которой он встречался в подростковом возрасте. Его содержание не обнародовано.

Берту арестовали за то, что она укусила, нанесла синяки и попыталась задушить своего избранника. Ее обвинили в покушении на убийство второй степени и избиении пожилого человека при обременительных обстоятельствах. Жестокое нападение жительница Флориды совершила в воскресенье, 28 января.

Берта и Мемо Ялтеры / Фото: Facebook

Как следует из судебных документов, пенсионерка нанесла своему мужу "несколько серьезных кровоподтеков и открытых рваных ран, а также следов кровоточивших укусов". Сообщается, что Берта пыталась задушить Мемо подушкой и отобрать у него телефон, чтобы он ни к кому не мог обратиться за помощью.

Впрочем, в истерике он все же смог позвонить в полицию и заявил, что любимая пыталась его убить.

По данным местного канала WTVT, Ялтер призналась в нападении в интервью полиции. Несмотря на то, что женщина временно конфисковала телефон Мемо, ему удалось записать часть эпизода, который удалось посмотреть полиции.

Берта Ялтер / Фото: Miami Dade County Jail

29 января пожилой женщине приказали не поддерживать контакты с мужем до окончания слушания суда. По состоянию на утро 31 января Ялтер осталась в исправительном центре Тернера Гилфорда Найта.

Напомним, штурмовик удивил ответом, почему ревнуют жены военных, воюющих на "нуле". Военный считает, что это совершенно нормальное явление.

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