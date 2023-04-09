73-летняя женщина продала квартиру и отдала "любимому из США" более 4 млн грн: "Обещал жениться"

В Польше 73-летняя женщина, чтобы помочь незнакомцу из социальных сетей, набрала кредитов и продала собственную квартиру. В общей сложности мошеннику, который обещал на ней жениться, она пересказала 500 тысяч злотых (более 4 млн 200 тысяч гривен).

Об этом пишет польское издание Оnet.

73-летняя полька познакомилась с мужчиной, назвавшимся американцем. История аферы, из-за которой пострадала пенсионерка из Парчевского уезда Люблинского воеводства, началась полтора года назад. В это время 73-летняя женщина начала переписываться в социальных сетях с мужчиной, который представился ей американцем Джеффом Джеферсоном.

Мошенник написал ей, что он вдовец, который сам воспитывает двоих детей. Он утверждал, что работает на нефтяной вышке в Норвегии. Он пытался влюбить в себя 73-летнюю женщину: он ласково обращался к ней и даже обещал жениться. В какой-то момент "американец" потребовал у женщины деньги.

"Через некоторое время, во время переписки, он попросил 73-летнюю женщину о финансовой помощи, поскольку попал в затруднительное положение и нуждается в деньгах, чтобы выйти из-под стражи. Кроме того, он утверждал, что у него есть больные дети, нуждающиеся в ней. финансовой поддержки на лечение. Потерпевшая, поверив обещаниям любимого, перечислила ему первые деньги" — рассказала старшая сержантка Эвелина Семенюк из полиции Парчева.

Пенсионерка взяла несколько кредитов в разных банках на общую сумму более 125 тысяч злотых. Она также отдала мошеннику все свои сбережения и в какой-то момент даже продала свою квартиру. В общей сложности она отдала "любимому" 500 тысяч злотых.

Женщина обратилась в полицию только через полтора года, потому что "американец" пообещал ей вернуть деньги, однако так этого и не сделал.

Напомним, влюбленная жительница Тернопольщины отдала "иностранцу" 38 тысяч гривен.

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