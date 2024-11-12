77-летний кусок свадебного торта королевы Елизаветы II продали на аукционе: известна сумма (фото)

Вместе с ним было продано письмо от невесты.

77-летний кусок торта со свадьбы королевы Елизаветы II с принцем Филиппом был продан на аукционе.

Аукционный дом Reeman Dansie объявил, что кусок торта, часть 225-килограммового десерта, который подавали на свадьбе 20 ноября в 1947 году, был продан за 2831 доллар.

Десерт был упакован в коробку с серебряными наградами тогдашней принцессы Елизаветы, а также с распечатанным письмом от невесты и декоративной салфеткой.

Этот кусок был передан Марион Полсон, экономке Холирудского дворца в Эдинбурге, Шотландия, как подарок от королевских супругов.

Торт из свадьбы королевы Елизаветы II / Фото: Reeman Dansie

Напомним, картину робота-гуманоида продали на аукционе за сумасшедшие деньги. Произведение искусства, сгенерированное с помощью искусственного интеллекта, впервые было продано более чем за 1 млн долларов.

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