80-летнюю женщину бросили за решетку за принуждение подростка к сексу

В Великобритании 80-летнюю Хейзел Темплтон признали виновной по четырем пунктам обвинения в непристойных действиях в отношении подростка в 80-х годах.

Об этом пишет Daily Star.

Обвиняемая заставляла жертву касаться ее в интимных местах и совершать с ней сексуальные действия. В ходе слушания о вынесении приговора в Королевском суде Ньюпорта было обнаружено, что Темплтон также дважды вступала в половое сношение с жертвой. Суд услышал, что жертва пыталась причинить себе вред во время совершения преступлений.

Обвиняемая, которая находится в тюрьме Иствуд-Парк, ранее была осуждена за непристойные действия и грубое нарушение общественной морали в отношении ребенка. В 2025 году она была приговорена к двум годам и девяти месяцам заключения в Королевском суде Лагансайд в Белфасте.

В личном заявлении, зачитанном в суде прокурором Джеффри Джонсом, жертва сказал: «После вынесения обвинительного приговора по этому делу я верил, что почувствую покой, уровень стресса снизится и я начну чувствовать себя счастливым. Я задыхался, покрывался холодным потом и плакал от нестерпимого чувства потери и стыда за то, что я позволил этому произойти. После более чем 40 лет мне и суду невозможно оценить ущерб, причиненный мне и моей семье обвиняемой. Многочисленные преступления, которые обвиняемая постоянно совершала по отношению ко мне, оставили у меня проблемы с доверием, что повлияло на моих родителей и партнеров. Эмоциональное насилие значительно превосходит физическое. То, что она украла, никогда не должно принадлежать ей. Она использовала свое доверительное положение, чтобы угрожать мне, что сделало невозможным доверие к тем, кому можно было и следовало доверять, чтобы они помогли».

В защиту адковат Сол Хартли заявил, что его клиентка вела законопослушную жизнь, занимая разные должности, например, в родительском комитете и других добровольных организациях. Он объяснил, что муж подсудимой не хотел, чтобы она работала, предоставляя ей минимальные средства на ведение домашнего хозяйства.

Хартли утверждал, что нет никаких признаков того, что его клиентка представляет риск в будущем, добавив, что ее 90-летний партнер «испуган» тем, что умрет до ее освобождения, а она боится умереть в тюрьме.

Во время вынесения приговора судья Селия Хьюз отметила, что жертва получила значительную психологическую травму в результате насилия. Судья продолжила: «Нет доказательств того, что вы выразили раскаяние или признали свою вину за те преступления, за которые я сегодня выношу вам приговор. Вы использовали невиновность жертвы для собственного сексуального удовольствия. Очень шокирует то, что вы обращались таким образом с парнем, являясь матерью дочерей подобного возраста. Вы оставили его растерянным, испуганным и порой склонным к самоубийству».

Темплтон вынесла приговор в виде трех лет и девяти месяцев лишения свободы, который будет совершаться одновременно с ее текущим приговором. Обвиняемая также была на неопределенный срок подвергнута требованиям по уведомлению о сексуальных преступниках.

