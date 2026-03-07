800 ракет за три дня: Ближний Восток "сжигает" американские запасы быстрее Украины за всю зиму

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс / © Associated Press

Реклама

Расходы боеприпасов США в конфликте на Ближнем Востоке поставили Европу перед фактом: полагаться только на американские поставки больше невозможно. Новый еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс призывает к немедленному развертыванию собственного производства.

Об этом говорится в статье Euronews.

За последние три дня на Ближнем Востоке было использовано около 800 ракет американского производства для перехвата иранских воздушных целей. Эта цифра шокирует на фоне потребностей Украины: это больше, чем ВСУ использовали за четыре месяца минувшей зимы. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс во время своего визита в Польшу в рамках «Ракетного тура» по Европе.

Реклама

Дефицит ракет к Patriot на фоне глобального спроса

По словам Кубилюса, ситуация с поставками ракет, особенно для систем ПВО, стала «критической». Мощности западного оборонпрома катастрофически не успевают по темпам современной войны.

Реальность 2025: Россия выпустила по Украине около 2 000 ракет, из которых 900 — баллистические.

Потребность vs Возможности: Только для защиты в зимний период Украине нужно около 700 ракет-перехватчиков к системам Patriot (PAC-3). Компания Lockheed Martin за весь 2025 год смогла выработать лишь 600 таких единиц.

«Американцы не смогут обеспечить достаточное количество этих ракет одновременно для стран Персидского залива, собственной армии и Украины», — прямо заявил Кубилюс.

Украинское небо остается под угрозой

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 5 марта, подтвердил, что более 800 американских ракет были израсходованы всего за 72 часа для отражения атак на Ближнем Востоке. Это подчеркивает уязвимость Киева: пока США приоритетно пополняют свои склады и запасы союзников в Персидском заливе, украинское небо остается под угрозой.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш, поддержав еврокомиссара, отметил, что независимость европейского оборонпрома теперь вопрос выживания. Варшава, сама имеющая большие контракты с США, внимательно следит за тем, не замедлят ли конфликты в других регионах поставки техники в Европу.

Реклама

План Б для Европы

Брюссель пытается найти выход через новые финансовые инструменты:

Кредит в 90 млрд евро для Украины: две трети суммы должны пойти на военные нужды, преимущественно на закупки у европейских и украинских производителей. В настоящее время этот транш заблокирован Венгрией из-за энергетического спора с Киевом. Схема оборонных ссуд на €150 млрд: проект, который поддержали 19 стран-членов ЕС, включая Польшу.

После Польши «Ракетный тур» Кубилюса продолжится в Италии, Германии, Бельгии, Швеции и Финляндии. Главная цель — заставить европейских оружейных гигантов работать в режиме военного времени.

Напомним, The Guardian ранее писал, что война Трампа на Ближнем Востоке — на руку Путину. Кризис на Ближнем Востоке может стать неожиданной экономической опорой для российской экономики. Несмотря на то, что ослабление иранского режима лишает Кремль важного регионального партнера, этот удар компенсируется ростом цен на энергоносители и возможным замедлением поставок западного вооружения в Украину.