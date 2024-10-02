81-летняя бабушка пыталась покончить с собой из-за "гитариста" Deep Purple: что произошло (фото)

Женщина думала, что переписывается с рок-звездой 70-х, пока семья не увидела, сколько она ему заплатила.

Смертельно больная пенсионерка пыталась покончить с собой после того, как у нее выманил 140 000 фунтов стерлингов (7,6 млн гривен) человек, представившийся гитаристом Deep Purple Ричи Блэкмором.

Об этом пишет Daily Star.

81-летней Валери Хорвуд только что поставили диагноз "рак последней стадии", когда она начала получать сообщения на Facebook от человека, который выдавал себя за рок-звезду, с которой она ходила в школу.

Пенсионерку из города Флит, Великобритания, уговорили купить сотни подарочных карт Apple для мошенника, убеждавшего ее, что все их разговоры нужно держать в тайне из-за его звездного статуса.

Ее 58-летняя дочь Дебби, которая стала ее постоянной сиделкой, рассказала: "Она показала мне свое банковское приложение, и все исчезло. Ее мир просто полностью развалился. Она не могла понять, что произошло. Я прошла через худшие эмоциональные американские горки из-за всего этого".

Валери Хорвуд и Дебби / Фото: SWNS

Семья наконец-то обратила внимание на проблему после того, как Валери попросила друга семьи одолжить ей 2 000 фунтов стерлингов, чтобы оплатить счета, поскольку ее счет был пуст.

Дебби говорит, что заметила странное поведение своей мамы еще в июне в 2023 году и проверила ее телефон, но не увидела ничего подозрительного, поскольку мошенник общался с пенсионеркой в приложении под названием Signal, о котором Дебби никогда не слышала.

Она добавила: "Это меня очень разозлило, потому что если бы я знала об этом приложении, то увидела бы это в июне-июле в прошлом году и могла бы пресечь мошенничество на корне. Мы все были в шоке. Моя мама не глупая старушка. Она очень активна. Вероятно, ей было очень одиноко. Она наслаждалась разговорами, которые они вели, что ее затянуло в это. Я бы никогда не подумала, что моя мама может быть такой уязвимой".

Валери Хорвуд / Фото: SWNS

После удаления Signal Валери принялась получать угрожающие сообщения в WhatsApp от мошенника, который требовал больше денег, что стало для нее слишком, и заставило ее попытаться покончить жизнь самоубийством.

Дебби поблагодарила Tesco за возмещение 12 500 фунтов стерлингов, израсходованных в их магазинах, но семья призывает другие супермаркеты сделать то же самое и помочь Валери вернуть все деньги. Дебби сказала: "Возможно, моей маме вскоре придется лечь в дом престарелых, и именно для этого она могла бы использовать свои деньги. А не для того, чтобы какие-то мошенники купили себе часы Rolex или "умную машину".

Бывший коллега Дебби, 58-летний Суржит Соник создал страницу на JustGiving, чтобы попытаться вернуть часть утраченных сбережений.

После мошенничества Валери переехала к своей дочери, которая ухаживает за ней вместе с другими людьми, которые заходят, чтобы помочь.

Напомним, в Ровенской области мошенник выманил у женщины 100 тысяч на "лечение" сына-военнослужащего. Мужчина находится под стражей.

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