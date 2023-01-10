82-летний мужчина благодаря TikTok получил более $100 тыс. и смог выйти на пенсию

Сотрудник сети супермаркетов Walmart вышел на пенсию после того, как один из покупателей объявил о сборе средств для него в популярной соцсети.

В американском городе Камберленд (штат Мэриленд) 82-летний ветеран Бутч Мэрион, благодаря TikTok, получил $108 тысяч и смог вернуться на пенсию, мужчина также пообещал увидеться со своей дочерью и внуками, живущими в штате Флорида.

Об этом пишет американский канал FOX5.

Мэрион работал в супермаркете около 30 часов в неделю. Много лет назад он ушел на пенсию, чтобы помочь ухаживать за мужем своей бывшей жены до его смерти. Позже он вернулся к работе в Walmart.

Однако несколько недель назад мужчина по имени Рори Маккарти зашел в супермаркет Walmart за батарейками и увидел там 82-летнего Бутча, который работал кассиром и как раз обслуживал его.

Маккарти, ярый пользователь соцсети TikTok, недавно увидел видео на платформе, где женщина запустила GoFundMe для другого работника Walmart, чтобы помочь ей выйти на пенсию. Поэтому мужчине сразу пришла в голову открыть аналогичный благотворительный сбор для Бутча.

Маккарти разместил видео в TikTok о том, как покупал эти батарейки, а также создал GoFundMe. Средства для пенсионера удалось собрать за считанные дни.

Так, в свой последний рабочий день Бутч Мэрион получил чек на $108 тыс.

"Я чувствую себя новым человеком. Это просто нереально", – сказал мужчина.

Мэрион говорит, что эти деньги позволят ему закрыть неоплаченные счета и больше отдыхать.

Напомним, в Австралии девушка потеряла все сбережения из-за одного sms-сообщения.

Читайте также: