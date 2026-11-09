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82% немцев недовольны Мерцем: рейтинг канцлера обрушился до нового антирекорда
Поддержка его политического блока ХДС/ХСС уступает рейтингу ультраправой партии Альтернатива для Германии (AfD).
Уровень недовольства работой канцлера Германии Фридриха Мерца существенно возрос.
По результатам опроса INSA, проведенного по заказу издания BILD, отрицательно его деятельность оценивают 82% респондентов.
В январе этот показатель составил 67%. Сейчас только 13% участников исследования одобрительно отзываются о работе главы германского правительства.
Подобные оценки получила коалиция, в которую входят ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии. Шесть из десяти опрошенных считают, что после прихода этого объединения к власти положение страны ухудшилось.
В то же время партийный блок канцлера демонстрирует более низкие рейтинги, чем AfD. Согласно опросу INSA, «Альтернатива для Германии» имеет поддержку 29% респондентов, в то время как ХДС/ХСС — 19%.
Лидерство AfD подтверждает и другое исследование — Infratest dimap для ARD. В этом опросе партия получила 27%, а политический блок Фридриха Мерца — 20%.
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