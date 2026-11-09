Фридрих Мерц / © Associated Press

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Уровень недовольства работой канцлера Германии Фридриха Мерца существенно возрос.

По результатам опроса INSA, проведенного по заказу издания BILD, отрицательно его деятельность оценивают 82% респондентов.

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В январе этот показатель составил 67%. Сейчас только 13% участников исследования одобрительно отзываются о работе главы германского правительства.

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Подобные оценки получила коалиция, в которую входят ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии. Шесть из десяти опрошенных считают, что после прихода этого объединения к власти положение страны ухудшилось.

В то же время партийный блок канцлера демонстрирует более низкие рейтинги, чем AfD. Согласно опросу INSA, «Альтернатива для Германии» имеет поддержку 29% респондентов, в то время как ХДС/ХСС — 19%.

Лидерство AfD подтверждает и другое исследование — Infratest dimap для ARD. В этом опросе партия получила 27%, а политический блок Фридриха Мерца — 20%.

Ранее сообщалось, что пророссийская партия АдН использует заявления Юлии Мендель для собственной деятельности в немецком парламенте.

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Мы ранее информировали, что немецкий депутат поссорился с сотрудником авиакомпании турецкого происхождения у выхода на посадку и оскорбил его.

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