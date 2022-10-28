84 года пилилась на полке: британец вернул в библиотеку книгу, которую взял в молодости его дед

В Великобритании мужчина увидел книгу в вещах своего покойного деда и решил ее вернуть в библиотеку.

В пригороде Эрлсдон британского Ковентри мужчина пришел в библиотеку и вернул книгу, взятую 84 года назад. Британец оказался законопослушным верноподданным и заплатил штраф за просроченный возврат книги, выросший за все время до 18 фунтов стерлингов.

О курьезном случае пишет издание Daily Mail.

В 1838 году капитан Уильям Гаррисон взял в библиотеке книгу "Красный олень" английского писателя Ричарда Джеффриса и должен был вернуть ее к 11 октября того же года. Однако по невыясненным причинам книга осталась у Гаррисона и пилилась на полки до смерти капитана в 1957 году.

У Гаррисона была дочь Анна, но и она не вернула книгу в библиотеку. И только после ее смерти внук капитана Гаррисона Пэдди Риордан заметил книгу среди вещей своего деда и быстро повернул ее обратно. Он рассчитал сумму штрафа и принес деньги с собой.

"Вот то, что не каждый день увидишь… нам вернули экземпляр "Красного оленя" Ричарда Джеффриса — просроченный всего на 84 года и две недели," — сказала сотрудница библиотеки.

Ранее стало известно, что в США мужчина попал за решетку, потому что не вернул в библиотеку книгу.

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