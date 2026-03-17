84 землетрясения за два дня произошло на Тенерифе: в чем причина

Тенерифе

На испанском острове Тенерифе за выходные зафиксировали 84 землетрясения вблизи вулкана Тейде. На фоне этого местные власти начали разрабатывать план действий на случай возможного извержения.

Об этом сообщил Национальный географический институт Испании (IGN), пишет Mirror.

По данным института, толчки произошли в западной части района Лас-Канадас. Из них 59 удалось точно локализовать — они были сосредоточены вокруг вулкана.

Наибольшее внимание ученых привлекли два низкочастотных сейсмических импульса: первый был зафиксирован ночью в субботу, второй — в воскресенье утром. Оба произошли на глубине примерно 8 и 21 км и имели небольшую магнитуду.

В то же время в IGN отмечают: такая активность пока не свидетельствует о повышенном риске извержения в ближайшие недели или месяцы. Данные остаются предварительными и могут изменяться.

Несмотря на это, власти города Санта-Крус-де-Тенерифе уже начали подготовку к возможным чрезвычайным ситуациям. Для этого было создано специальное техническое подразделение, разрабатывающее план реагирования в случае извержения.

Мэр города Хосе Мануэль Бермудес заявил, что точный сценарий развития событий предсказать сложно.

«Мы не знаем, как это произойдет, как это будет развиваться или когда это может произойти», — отметил он.

По его словам, сейчас город готов справиться с чрезвычайной ситуацией умеренного уровня, однако сильное извержение может создать более серьезные проблемы.

Известно, что Тейде — самая высокая вершина Испании, а последнее его извержение произошло в 1909 году и повлекло за собой незначительные разрушения. В то же время более раннее извержение 1706 уничтожило город Гарачико вместе с главным портом острова.

Специалисты подчеркивают, что ситуация находится под постоянным контролем. Сеть более 100 станций позволяет в режиме реального времени отслеживать сейсмическую активность, деформации почвы и другие изменения.

«Полтора месяца назад эта деятельность не привлекла бы особого внимания. Однако, учитывая текущую ситуацию, мы будем продолжать внимательно следить за ней», — сообщили в институте.

