85 секунд до конца света: Часы Судного дня установили новый тревожный рекорд

Ядерный взрыв

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Часы Судного дня установлены на отметке 85 секунд до полуночи — это самое близкое положение стрелок к символическому часу ядерного апокалипсиса за всю историю. Одной из причин стало ослабление системы контроля над ядерным оружием и появление всё большего числа государств, задумывающихся о собственном ядерном потенциале.

Об этом пишет The Washington Post.

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По оценке издания, мир фактически «вползает» в новую гонку вооружений, в то время как соглашения, которые на протяжении десятилетий сдерживали наращивание арсеналов, постепенно теряют силу.

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США и Россия остались без ключевого договора

США и Россия, на долю которых приходится около 86% мирового ядерного арсенала, впервые с 1972 года оказались без действующего соглашения об ограничении стратегических вооружений. Договор «Новый СНВ» утратил силу в феврале, а перспективы заключения нового масштабного соглашения остаются неопределенными.

В то же время Китай продолжает расширять свой ядерный арсенал, который уже превышает 600 боеголовок, и отказывается присоединиться к переговорам между Вашингтоном и Москвой.

Япония и Южная Корея пересматривают прежние табу

Особенно показательны изменения в странах, которые ранее категорически отказывались от идеи создания собственного ядерного оружия. Растущая обеспокоенность в отношении американских гарантий безопасности подталкивает Южную Корею и Японию к всё более открытому обсуждению возможности создания собственного ядерного арсенала.

В Южной Корее, согласно приведенным изданием данным, около 70% граждан поддерживают создание собственного ядерного оружия.

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Япония формально продолжает придерживаться «Трех ядерных принципов» — отказа от производства, владения и размещения ядерного оружия на своей территории. В то же время в стране всё активнее поднимается вопрос о необходимости пересмотра этой политики.

Чем больше ядерных держав — тем больше рисков

Сторонники распространения ядерного оружия считают, что новые арсеналы могли бы обеспечить баланс сил, в частности в Азии. Однако The Washington Post обращает внимание на противоположный риск: чем больше государств будет обладать ядерным оружием, тем больше возможностей для ошибки, просчёта или неконтролируемой эскалации.

В этих условиях авторы предлагают не ждать масштабного глобального разоружения, а восстанавливать хотя бы базовые механизмы доверия: уведомление о ракетных испытаниях и военных учениях, прозрачность ядерных арсеналов, международные инспекции и прямые «горячие линии» между ядерными державами.

По данным Bulletin of the Atomic Scientists, на решение установить «Часы Судного дня» на отметке 85 секунд до полуночи также повлияли рост ядерных угроз и ослабление системы контроля над вооружениями.

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Напомним, в МИД Турции считают, что ситуация, при которой Россия может применить ядерное оружие, является «опасной».

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