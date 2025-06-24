86-летняя женщина выгнала молодого мужа-любовника и сделала резкое заявление о сексе с ним

Айрис и Мохаммед / © mirror.co.uk

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86-летняя женщина из Великобритании, которая вышла замуж за 40-летнего египтянина заявила об окончании отношений и высказалась о громком разрыве.

Об этом пишет mirror.co.uk

86-летняя Айрис Джонс вышла замуж за Мохаммеда, на 46 лет моложе ее, в 2020 году в Каире после знакомства с ним в социальных сетях за год до того. Ранее женщина рассказывала о своей активной сексуальной жизни, однако теперь ее мнение изменилось.

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ее новый муж переехал в Великобританию в 2021 году, но они развелись в 2023 году. И теперь она говорит: «От одной мысли о сексе у меня сейчас выворачивает желудок. Меня совсем не интересуют мужчины, ни общение с ними, ни, тем более, секс с ними. Мой опыт с Мохамедом оттолкнул меня от отношений на всю жизнь. Я бы хотела никогда его не встречать».

Айрис, бывший юридический секретарь, вышла замуж за Мохамеда во время своего третьего визита в Каир на гражданской церемонии, на которой присутствовал только его отец в качестве свидетеля.

Айрис, которая имеет двух сыновей, 59-летнего Стивена и 58-летнего Даррена, говорит, что перед свадьбой Стивен умолял ее не делать ничего необдуманного. Женщину не смутило, что свадьба будет проходить в Макдональдсе: «Мне было все равно. Я думала, что безумно влюблена, поэтому вышла бы за него где угодно».

Но ее желание превратилось в презрение, и она выгнала Мохаммеда после «непрерывных споров». Айрис говорит: «Я наконец поняла, что с меня достаточно. Я так устала от всей домашней работы и уборки за ним, что физическая сторона сошла на нет. Мохаммед был со мной только ради моих денег. Теперь я это понимаю, и, оглядываясь назад, думаю: „Как я могла быть такой дурой?“. Мохаммед, которого я встретила в Египте, был прекрасным принцем, но, живя в моем бунгало, он был похож на принца тьмы».

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Банковские выписки показывают, что в течение года Айрис переводила Мохамеду тысячи долларов, которые, как она утверждает, были займами, которые он не вернул. Этот факт Мохамед отрицает.

По ее словам, последний раз она общалась со своим мужем, когда в прошлом году отправила ему электронное письмо с просьбой дать свой адрес, чтобы поговорить с Министерством внутренних дел о его пребывании в Великобритании. Она говорит: «Все, что я получила в ответ, это то, что он сообщил мне данные своего адвоката. Я видела его в местном магазине Tesco через несколько месяцев после того, как выгнала его из дома. Когда он увидел меня, то попытался убежать и скрыться. Я попросила вернуть деньги, но теперь я смирилась с тем, что больше никогда его не увижу».

Несмотря на резкость, о разводе речь не идет, говорит Айрис, которая уже была разведена ранее.

Она настаивает: «Я не буду платить за развод. Я больше не буду тратить на него деньги. Развод с ним обойдется мне дороже, чем сохранение брака, и я не хочу больше терять деньги».

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После развода Айрис говорит, что к ней обращаются за советом женщины, которые рассказывают, что их обманули романтические партнеры.

Она говорит: «Я чувствую себя для них несчастной тетей. Очень печально, что то, что произошло со мной, так часто случается. Некоторые отношения с разницей в возрасте могут работать. Но я бы призвала женщин быть осторожными в отношениях со значительно более молодыми мужчинами. Они могут быть настоящими, но мои не были такими».

Сегодня Айрис, которая живет в Уэстон-супер-Мейр, графство Сомерсет, заменила свою страсть к сексу новым хобби. Она рассказывает: «Мне нравится рисовать карикатуры. Я считаю, что это действительно терапевтично. Я делаю это каждый день и публикую свои рисунки в социальных сетях. Я постоянно рисую Мохаммеда — на одном рисунке он изображен как волк в овечьей шкуре».

Теперь мужчина все еще находится в Великобритании и говорит: «Я легально работаю в Англии сварщиком на стройке и охранником. Я много работал, платил налоги и никогда не требовал никаких льгот с тех пор, как я здесь, в этой стране. Меня обвинили в том, что я взял тысячи, где доказательства? Я никогда не просил Айрис денег. Я не был мошенником. Я ежемесячно платил ей за ведение домашнего хозяйства».

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