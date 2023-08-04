87-летняя женщина отбилась от злоумышленника, а затем угостила его, потому что был голоден

87-летняя жительница штата Мэн умело отразилась от нападающего-подростка, а затем угостила его, потому что он сказал, что "ужасно голоден".

Об этом пишет Associated Press.

Марджори Перкинс рассказала, что проснулась в 2 часа ночи 26 июля и увидела молодого человека, стоявшего над ее кроватью. Он скинул рубашку и штаны и сказал, что собирается ее зарезать.

"Я подумала, что если он собирается резать, то я буду избивать", — сказала женщина.

Она надела туфли и отбивалась, поставив между ними стул, когда они толкались в ее доме в Брауншвейге. Злоумышленник ударил ее по щеке и лбу, после чего сменил тактику и направился на кухню. По ее словам, он сказал Перкинсу, что "ужасно голоден".

Поэтому она дала ему коробку крекеров с арахисовым маслом и медом, два протеиновых напитка и два мандарина.

Перкинс набрала 911 на своем телефоне и разговаривала с диспетчером, пока злоумышленник забирал свои штаны и уходил. По ее словам, он оставил после себя нож, рубашку, обувь и бутылку с водой, содержащей алкоголь.

Перкинс, после нападения ставшая международной знаменитостью, сказала, что все еще чувствует себя в безопасности в доме, где она проживает уже 42 года, но обеспокоена разгулом преступности. По ее словам, за последние несколько лет ситуация ухудшилась, и преступники не боятся попасть в тюрьму.

«Я думаю, что наш закон просто свернулся, – сказала она. — Люди больше ничего не боятся. Они чувствуют, что могут делать все, что им вздумается”.

В прессрелизе полиции сообщается, что они быстро разыскали подростка и предъявили ему обвинения в краже со взломом, уголовных угрозах, нападении и употреблении алкоголя в несовершеннолетнем возрасте. Власть не разглашает его личность из-за его возраста. Они сказали, что подросток жил в нескольких кварталах от жертвы.

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