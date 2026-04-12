9-летнего мальчика годами держали запертым в фургоне отца: шокирующая история

Полиция Франции

Во Франции полиция спасла 9-летнего мальчика, который, по данным следствия, с 2024 года жил в замкнутом фургоне своего отца.

О случае пишет Associated Press.

Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии, отец задержан по подозрению в похищении и жестоком обращении.

Инцидент произошел в небольшом селе у границы со Швейцарией и Германией после того, как сосед услышал подозрительные звуки и сообщил полицию. Правоохранители насильно открыли фургон и обнаружили ребенка в критическом состоянии.

«Мальчик лежал в позе эмбриона, голый, накрытый одеялом на груде мусора и экскрементов», — говорится в материалах дела, которые цитирует Associated Press.

По данным следствия, ребенок был истощен, страдал от недоедания и из-за длительного пребывания без движения уже почти не мог ходить. Медики также подтвердили, что мальчик долгое время не получал должного ухода и не мылся с 2024 года. Отец заявил следователям, что якобы запер сына «чтобы защитить его», объясняя это конфликтом с партнером, которая, по его словам, хотела отправить ребенка в психбольницу.

Сам мальчик рассказал следователям о сложных отношениях с партнером отца и сказал, что считал, что отец «не имел другого выбора», кроме как изолировать его. Отца арестовали и обвиняют в похищении и жестоком обращении с ребенком. Его партнере предъявили предварительные обвинения в неоказании помощи несовершеннолетнему, который находился в опасности.

Прокуратура продолжает расследование.

