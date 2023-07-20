9-летняя девочка со смертельной болезнью исполняет все свои мечты, прежде чем потерять память (фото)

Два года тому назад у нее диагностировали болезнь Баттена.

Британская семья собирает средства для своей девятилетней дочери, чтобы осуществить все мечты смертельно больной девочки.

Об этом пишет ladbible.com.

В октябре в 2021 году у Кейтлин Песси, которой тогда было 7, диагностировали редкое заболевание нервной системы, болезнь Баттена.

Сначала ребенок жаловался на проблемы со зрением. Врачи обнаружили, что она его быстро теряет. Впоследствии, пройдя генетический тест, семья получила электронное письмо с диагнозом CLN3. Эта форма характеризуется потерей зрения в возрасте 4–7 лет, которая прогрессирует, а затем проблемами с обучением и поведением, снижением когнитивных функций и судорогами.

Кейтлин Песси / Фото: Facebook/SaveHaven4Caitlin

"Эта форма прогрессирует менее быстро и заканчивается смертью в конце подросткового возраста или начале 20-х лет, хотя некоторые могут жить до 30 лет", — сообщает Фонд мозга.

Болезнь также несет "аспект деменции", объясняет семья Кейтлин. Тем не менее, девочка потеряет долговременную память одной из последних. Поэтому родные решили подарить ребенку как можно больше приятных воспоминаний, осуществив ее мечты из списка желаний.

Кейтлин Песси / Фото: Facebook/SaveHaven4Caitlin

Кейтлин уже удалось посетить музей "Мир Гарри Поттера", а также Альтон Тауэрс, Диснейленд в Париже и парк Диснейуорлд во Флориде.

Также девочка встречалась с командой женской сборной Англии по футболу, а также была для них талисманом.

Кроме того, Кейтлин познакомилась с Эдом Шираном.

Кейтлин Песси и Эд Ширан / Фото: Facebook/SaveHaven4Caitlin

На собранные средства семья ребенка сделает в их доме физиотерапевтический кабинет, чтобы дочь могла "карабкаться и оставаться активной", чтобы "сохранять свою подвижность как можно дольше".

Они также ремонтируют дом для специализированного оборудования, лифтов и большей кровати, когда состояние Кейтлин будет прогрессировать.

Папа девочки рассказал, что ее состояние заметно ухудшается, и она "забывает делать что-нибудь". Также девочка уже ослепла.

"Работа с потерей зрения была для нее достаточно сложной и мы теперь заметили, что у нее проблемы с речью", – рассказал он.

Впрочем, несмотря ни на что, она решительно настроена завершить свой список желаний.

Кейтлин Песси / Фото: Facebook/SaveHaven4Caitlin

Напомним, недавно работники хосписа исполнили трогательное предсмертное желание 79-летней женщины. О чем она попросила.

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