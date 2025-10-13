9-летняя девочка покончила жизнь самоубийством после травли в школе из-за лишнего веса: подробности трагедии

Самоубийство / © Pixabay

Во французском городке Саррегемин (департамент Мозель, северо-восток страны) девятилетняя девочка по имени Сара покончила жизнь самоубийством в собственной комнате. По предварительным данным, причиной такого шага стал систематический буллинг в школе из-за ее лишнего веса.

Об этом сообщает Daily Mail.

Следствие подтвердило, что смерть ребенка наступила вследствие его сознательного решения. Известно, что девочка оставила прощальное письмо своим родителям.

Мать Сары рассказала, что дочь постоянно подвергалась издевательствам. Одноклассники оскорбляли и высмеивали ее внешность, называя, в частности, «толстой». По ее словам, Сара ранее уже упоминала о намерении покончить с жизнью.

Близкая подруга Сары сообщила, что над девочкой систематически издевалась группа из семи учеников, которые называли ее «уродливой» и «дурой».

«Она каждый день говорила мне, что больше не выдерживает, что ей надоело. Я говорила ей, что это закончится, но ничего не менялось», — рассказала подруга.

Другой ученик школы подтвердил, что травля происходила даже по дороге домой.

«В классе она была веселой, смеялась, но иногда дети ее оскорбляли. Это некрасиво. Школа — это место для обучения, а не для травли», — отметил мальчик.

Прокуратура сообщила об открытии следствия по обстоятельствам смерти. Правоохранительные органы подтвердили факт прощального письма, но его детали не раскрывают.

В понедельник бывший премьер-министр Франции Габриэль Атталь выразил соболезнования семье.

«Травля — это беда, медленный ядовитый процесс, который разрушает уверенность в себе и может привести к худшему», — написал экс-министр образования, который в прошлом году основал организацию для борьбы с буллингом.

Региональные образовательные органы заявили, что «шокированы этим трагическим событием». Выяснилось, что школа была ранее проинформирована о фактах травли.

Мэр Саррегемина Марк Цинграф выразил «глубокую печаль» и соболезнования, отметив, что «все образовательное сообщество глубоко опечалено» трагедией. Возле школы в память о девочке появились белые розы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в мире в 2025 году количество самоубийств и таких попыток среди несовершеннолетних выросло на 17%. Наиболее уязвимая возрастная категория — подростки в возрасте 14-16 лет.