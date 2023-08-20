9-летняя девочка умерла из-за вшей в волосах: полиция была шокирована количеством паразитов

В США 9-летняя девочка умерла из-за вшей. В волосах ребенка завелись паразиты, однако ее бабушка и мама никак не лечили девочку.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Двум женщинам из Тусона, штат Аризона, 38-летней Сандра Крайкович и 64-летний Элизабет Крайкович, предъявлены обвинения в совершении уголовных преступлений, в том числе в убийстве первой степени, после трагической гибели девочки.

Было установлено, что девочка умерла из-за симптомов, связанных с вшивой инвазией, которая не была вылечена. 22 марта пожарная служба Тусона отреагировала на вызов 911 и обнаружила ребенка без сознания по месту жительства.

Несмотря на попытки реанимации, девочка умерла. Дальнейшее расследование выявило сильное заражение вшами и медицинские симптомы, которые не поддавались лечению.

Согласно полицейским протоколам, после того, как официальные лица объявили ребенка мертвым, "большое количество вшей начало покрывать его лицо".

"В ее волосах было огромное количество вшей", — сообщили в полиции.

Сандра Крайкович рассказала, что ее ребенок страдал анемией и болел со вторника, 15 марта. У ребенка была рвота, повышенная температура, головная боль, затрудненное дыхание и нарушение равновесия.

Текстовые сообщения свидетельствовали о том, что женщины решили не обращаться за медицинской помощью из-за состояния ребенка. Парень Сандры убеждал ее увезти ребенка в больницу, но она якобы отказалась.

Дом семьи был в беспорядке, а пренебрежение гигиеной распространялось также на братьев и сестер умершего ребенка, в возрасте 11 и 13 лет, страдавших от сильного заражения вшами и передавшихся под опеку другим членам семьи.

Судмедэксперт округа Пима установил, что причиной смерти девочки стала анемия, вызванная вшами и недоеданием. В настоящее время Сандра находится под стражей.

Можно ли умереть от вшей?

Вши питаются кровью, кусая кожу головы, но количество крови, которое они потребляют, как правило, невелико и вряд ли может повлечь за собой значительную кровопотерю, что приводит к анемии, согласно исследованию ученых. Анемия чаще связана с дефицитом питательных веществ, хроническими заболеваниями и другими медицинскими состояниями.

Однако сильное заражение вшами может потенциально косвенно способствовать развитию анемии. Если у человека с существующим риском анемии (из-за дефицита питательных веществ, плохого состояния здоровья и т.п.) наблюдается сильное заражение вшами, стресс, связанный с борьбой с инвазией и потенциальным расчесыванием, может обострить проблемы, связанные с анемией.

Напомним, в США девочку спасли от большого количества вшей, которые завелись в ее волосах. Специалисты опубликовали видео и подчеркнули, что раньше они такого еще не видели.

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