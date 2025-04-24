90-летняя женщина забила до смерти кастрюлей лучшую подружку из-за мороженого

Мороженое / © Credits

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В Мюнхене, Германия, 90-летняя женщина предстала перед судом по обвинению в избиении до смерти кастрюлей своей лучшей подружки из-за подтаявшего мороженого.

Об этом сообщает Daily Star.

Обвиняемая в убийстве Бригитта призналась, что она ссорилась со своей 77-летней подругой Петрой по дороге домой из магазина, когда мороженое, которое они купили, растаяло во время путешествия. Прокуроры заявили, что между пенсионерками возник горячий спор, когда Петра пошла класть талое мороженое в морозильную камеру, а Бригитта огрызнулась: «Не делай этого».

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Недовольная Бригитта трижды «с силой» ударила подружку кастрюлей по голове, сбив ее на пол, где она умерла в результате травм головы.

Прокурор Симона Мюллер сообщила региональному суду Мюнхена, что она избила подругу с «неконтролируемой яростью как наказание» во время летней жары 18 июля в 2024 году.

Однако, согласно судебным протоколам, Бригитта позвонила в службу спасения только через три дня.

Бригитта рассказала: «Она хотела спать на прохладном кухонном полу, потому что ей было очень жарко».

Также было отмечено, что пока Петра лежала мертвая на полу, Бригитта сняла с нее одежду, постирала и повесила сушиться, пытаясь удалить пятна крови. Прокуроры утверждают, что убийство произошло после месяцев издевательств и насилия со стороны Бригитты, несмотря на 40-летнюю дружбу между женщинами.

Они описали Бригитту как мстительную и властную, отметив, что частые споры пары были отмечены «насилием и унижением жертвы».

Полиция утверждает, что Бригитта позвонила властям через три дня после убийства и сказала: «Я поссорилась с подругой, все закончилось плохо. Теперь она мертва в моей квартире».

Власти добавили, что у подруг была история ссор, и их часто вызывали в квартиру, чтобы выяснять отношения, но Петра оставалась верной подругой, часто помогая Бригитте с покупками.

Судьи отклонили ходатайство адвоката Бригитты Йоханнеса Мейкписа об освобождении под залог, заявив, что, несмотря на возраст, она может сбежать, если ее освободят из тюрьмы. Адвокат, как сообщается, ответил: «Моей клиентке 90 лет, и она передвигается в колесном кресле. Куда она может убежать?».

Напомним, объявленная мертвой женщина «ожила» по дороге на собственные похороны.