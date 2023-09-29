90% порно содержит насилие над женщинами: ученые просмотрели миллионы роликов за 18 месяцев

Французские ученые призывают ужесточить политику по порнографии, ведь там очень много сексизма и насилия

Около 90% порнографического контента в Интернете содержат вербальное, физическое и сексуальное насилие над женщинами.

Как сообщает The Guardian, группа исследователей из французского Высшего совета по равенству между женщинами и мужчинами в течение 18 месяцев посмотрели миллионы порно-роликов на всех популярных сайтах, которые есть в Сети.

Аналитики пришли к неутешительным выводам: в 90% случаев "женщины изображены с худшими сексистскими и расистскими стереотипами; их унижают, подвергают объективации, дегуманизации, насилию, пыткам и обращению, что противоречит человеческому достоинству и французскому законодательству".

Значительное количество контента было равнозначно пыткам. Отмечается, что человек не может дать согласие на пытки, сексуальную эксплуатацию и торговлю людьми, поэтому любые контракты на подобные действия недействительны с юридической точки зрения.

Члены совета требуют от власти, чтобы они начали расследование в отношении производителей роликов.

Уже есть первые уголовные дела

Также The Guardian отмечает, что сейчас во Франции расследуют несколько дел против порнопроизводителей. Фигурантами одного из них стали сразу 17 мужчин, обвиняемых в изнасилованиях, в том числе групповых, а также торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Потерпевшими по этому делу проходят не менее 40 человек.

В других случаях нескольким французским производителям порнографии были предъявлены обвинения в торговле людьми, изнасиловании или изнасиловании с применением пыток.

Порно плохо влияет на подростков

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По данным Управления по регулированию аудиовизуальных и цифровых коммуникаций, во Франции 51% 12-летних мальчиков ежемесячно смотрят порно.

"Массовое потребление порнографии с юных лет усиливает культуру изнасилований", – говорится в докладе.

Ранее сообщалось, что депутаты хотят легализовать порнографию на Украине.

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