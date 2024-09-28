"90% войск Путина в Украине": в НАТО ответили, есть ли риск прямой войны с Россией

Глава Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр, высказал свое мнение о возможности нападения России на страны Альянса.

В настоящее время россияне не готовят нападение на НАТО – 90% сухопутных сил РФ уже привлечены в Украине.

Об этом глава Военного комитета Альянса, адмирал Роб Бауэр рассказал в интервью Интерфакс-Украина.

"Я убежден, что теоретически они могут напасть [на Альянс], потому что они напали на Украину. Но, кроме риторики, мы не видим никаких подготовок или намерений действительно двигаться к НАТО", – заявил он.

По словам Бауэра, 90% российских сухопутных войск задействованы в Украине – а значит, их использование против НАТО маловероятно, и Альянс увидел бы соответствующие действия со стороны РФ.

В то же время он признал, что Россия может атаковать Альянс другими средствами, однако НАТО также не видит по этому поводу никаких подготовительных мер со стороны РФ.

Напомним, ранее мы писали, что с обеих сторон Атлантики продолжается обсуждение относительно того, как противодействовать агрессии Владимира Путина, избегая при этом прямого конфликта с государством, обладающим крупнейшим ядерным арсеналом в мире.

Страх и неопределенность перед угрозами российского диктатора Владимира Путина вывели на передний план идею возвращения к сдерживанию в стиле холодной войны.

Читайте также: