91-летний миллиардер умер через два месяца после свадьбы с шестой женой — фото

Австрийский миллиардер Рихард Люгнер, который в прошлом году активно искал невесту, умер в возрасте 91 года спустя два месяца после женитьбы на шестой жене.

Об этом сообщает Agence France Presse.

Основатель и владелец строительной компании ушел из жизни в понедельник, 12 августа, на своей вилле в Вене.

Люгнер родился в Вене 11 октября в 1932 году и после окончания Федерального технического и коммерческого колледжа специализировался на строительстве. В 1975 году он построил первую и крупнейшую мечеть Венского исламского центра, а через 10 лет – торговый центр Lugner City.

Рихард Люгнер / Фото: Getty Images

Эксцентричный мужчина был неотъемлемой частью высшего общества Вены. Люгнер часто оказывался в заголовках газет, в частности, критиковался за свои сексистские высказывания.

Он также известен тем, что приглашал на Венский оперный бал известнейших мировых звезд, в частности Ким Кардашян, Памелу Андерсон, а недавно — Присциллу Пресли. Среди других гостей были Софи Лорен, Пэрис Хилтон, Джейн Фонда, Джерри Гэллиуэлл и Джоан Коллинз.

Ким Кардашян, Рихард Люгнер и Крис Дженнер / Фото: Getty Images

В конце 1990-х годов Люгнер впервые занялся политикой и в 1998 году набрал почти 10 процентов голосов на президентских выборах. В 2016-м он баллотировался на пост президента во второй раз, но занял последнее место, набрав чуть больше двух процентов.

Как сообщалось, Люгнер, у которого осталось четверо детей, в последнее время страдал рядом проблем со здоровьем, а также перенес операцию.

Предприниматель недавно женился на своей шестой жене, 42-летней Симоне Райлендер. Свадьба состоялась в Вене несколько месяцев назад.

Рихард Люгнер и Симона Рейлендер / Фото: Getty Images

Напомним, умерла звезда "Черной пантеры" из-за тяжелой болезни. Конни Чиуме не стало в возрасте 72 лет.

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