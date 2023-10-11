94-летняя женщина умерла после того, как медики исполнили ее последнее желание: что она попросила

Она ушла из жизни спустя 15 часов.
Прабабушка умерла через несколько часов после того, как исполнилось ее последнее желание.
Парамедики скорой помощи Нового Южного Уельса отвезли Ширли МакХью на австралийский пляж, "чтобы она могла в последний раз ощутить соленый ветерок". Об этом они написали в Instagram.
Как только 94-летняя женщина увидела, как волны разбиваются о берег, она заявила Бриттани Бэнкс: "Я дома".
Через 15 часов бабушка ушла из жизни.
"Когда она попросила показать океан во время перевозки из Сиднея в Ньюкасл, парамедики сделали все возможное, чтобы воплотить ее желания в жизнь. Они отвезли ее в ее любимое место на Бар-Бич, чтобы она могла в последний раз почувствовать соленый ветерок в своих волосах, всего за 15 часов до смерти", — говорится в сообщении.
У Ширли было 10 внуков и шесть правнуков. Ее наследники были невероятно благодарны персоналу за помощь в выполнении особой просьбы.
Многие из пользователей были тронуты этой историей:
- Это просто замечательно. Спасибо этим двум девушкам-медикам Бриттани и Ханне за такую замечательную работу. Мы все очень ценим вас
- Совершенно потрясающе. Благослови вас за вашу невероятную человечность и доброту
- Не все супергерои носят плащи, и вы определенно герои
Напомним, умерла 104-летняя женщина, ставшая на днях самой старой парашютисткой в мире. В декабре ей должно было исполниться 105 лет.
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