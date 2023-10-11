94-летняя женщина умерла после того, как медики исполнили ее последнее желание: что она попросила

Прабабушка умерла через несколько часов после того, как исполнилось ее последнее желание.

Парамедики скорой помощи Нового Южного Уельса отвезли Ширли МакХью на австралийский пляж, "чтобы она могла в последний раз ощутить соленый ветерок". Об этом они написали в Instagram.

Как только 94-летняя женщина увидела, как волны разбиваются о берег, она заявила Бриттани Бэнкс: "Я дома".

Медики исполнили предсмертное желание женщины / Фото: instagram.com/nswambulance

Через 15 часов бабушка ушла из жизни.

Медики исполнили предсмертное желание женщины / Фото: instagram.com/nswambulance

"Когда она попросила показать океан во время перевозки из Сиднея в Ньюкасл, парамедики сделали все возможное, чтобы воплотить ее желания в жизнь. Они отвезли ее в ее любимое место на Бар-Бич, чтобы она могла в последний раз почувствовать соленый ветерок в своих волосах, всего за 15 часов до смерти", — говорится в сообщении.

Медики исполнили предсмертное желание женщины / Фото: instagram.com/nswambulance

У Ширли было 10 внуков и шесть правнуков. Ее наследники были невероятно благодарны персоналу за помощь в выполнении особой просьбы.

Многие из пользователей были тронуты этой историей:

Это просто замечательно. Спасибо этим двум девушкам-медикам Бриттани и Ханне за такую замечательную работу. Мы все очень ценим вас

Совершенно потрясающе. Благослови вас за вашу невероятную человечность и доброту

Не все супергерои носят плащи, и вы определенно герои

Напомним, умерла 104-летняя женщина, ставшая на днях самой старой парашютисткой в мире. В декабре ей должно было исполниться 105 лет.

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