96-летний папа несколько раз выстрелил в дочь после ее предложения: что она ему сказала

Немецкого пенсионера обвиняют в том, что он несколько раз выстрелил в свою дочь из пистолета времен Второй мировой войны после того, как она попросила его переехать в дом престарелых.

Об этом сообщает Daily Star.

96-летний Вильгельм пять раз выстрелил в женщину на кухне их семейного дома в Зельме, Германия. 63-летняя женщина выжила после инцидента.

Вильгельм получил перелом шеи летом, прежде чем выписался из больницы, сообщает немецкое издание Bild. Из-за этого ему было тяжело передвигаться по дому и его дочь предложила ему лечь в дом престарелых.

В день инцидента, 5 сентября, дочь мужчины передвинула стулья на кухне, чтобы отцу было легче передвигаться, после чего он достал пистолет Walther P38 и выстрелил в нее четыре раза, сообщили власти. Вильгельм владел пистолетом на законных основаниях в течение 80 лет.

Мужчина, который, как утверждается, имел проблемы со зрением, выстрелил в нее еще раз, когда она, истекая кровью, побежала к двери. Она получила ранение в бедро, а одна пуля зацепила руку. "Я стреляю на слух, я научился этому на войне", — сказал мужчина полиции.

На место стрельбы, которая была оцеплена, прибыли сотрудники спецподразделения полиции, а раненую доставили в больницу. После психиатрического обследования у мужчины не были обнаружены признаки слабоумия, и ему разрешили вернуться домой. Сосед сказал: "Он на самом деле никому не наносит вреда. Он до сих пор прекрасно справляется. Его дочь, конечно, больше не приезжает, поэтому мы время от времени возим Вильгельма в магазины".

Региональный суд Дортмунда должен решить, примет ли он обвинение в рассмотрение.

Напомним, годовалый малыш умер после того, как отец забыл отвезти его в детсад и оставил в машине. Он случайно оставил его на заднем сиденье на целый день.

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