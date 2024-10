96-летняя водительница сбила насмерть женщину: как ее наказали

96-летнюю женщину приговорили к условному тюремному заключению после того, как она призналась в причинении смерти пешехода из-за опасного вождения.

Об этом сообщает Need To Know.

Джун Миллс из Эйнсдейла, Мерсисайд, Англия, была приговорена к 18 месяцам условно в Ливерпульском королевском суде после инцидента в прошлом году, приведшего к гибели 76-летней Бренды Джойс.

Трагическое событие произошло в августе в 2023 году, когда автомобиль Миллс съехал с дороги на тротуар в Формби, сбив Джойс и 80-летнюю Дженнифер Энсор.

Миллс, признавшая себя виновной, считается одной из самых старых людей в Великобритании, осужденных за причинение смерти из-за опасного вождения.

Во время вынесения приговора судья Саймон Мэдланд указал на трагичность дела, подчеркнув, что множество жизней были безвозвратно изменены аварией. "С любой точки зрения и под любым углом это дело – настоящая трагедия", – сказал он. "Миссис Джойс погибла, миссис Энсор получила травмы, вы потеряли свою хорошую репутацию и находитесь на скамье подсудимых Ливерпульского королевского суда".

Суд услышал, что Миллс запаниковала, когда педаль акселератора в ее Vauxhall Corsa застряла у нее под ногой, из-за чего она потеряла управление и въехала на бордюр.

По словам ее адвоката Тома Джента, Миллс в панике слишком сильно нажала на педаль газа и не смогла достаточно быстро отреагировать, чтобы предотвратить аварию. Он описал ситуацию как "ужасно грустное дело", добавив, что Миллс испытывает глубокий стыд и вину за свои действия.

Миллс, которая с тех пор отказалась от водительских прав, ранее активно занималась благотворительностью, особенно с жертвами преступлений и молодыми правонарушителями, а также принимала украинских беженцев.

Ее подвижность значительно ухудшилась после столкновения, и теперь ей трудно сделать более нескольких шагов, что делает ее вряд ли способной выполнять любые требования общественных работ.

Суду сообщили, что авария не только унесла жизнь Джойс, но и оставила Дженнифер Энсор с повреждением сухожилий, что повлияло на ее способность играть в гольф.

Энсор выразила "чувство вины" за то, что выжила в аварии, мнение, которое повторил судья Медланд в своих замечаниях по приговору. Травмы Энсор были описаны как незначительные, но эмоциональное действие события было длительным.

Объясняя решение об отсрочке приговора, судья Медланд отметил большое количество характеристик, предоставленных от имени Миллс, а также результаты отчетов до вынесения приговора.

Он пришел к выводу, что, учитывая возраст Миллс, ее состояние здоровья и обстоятельства инцидента, немедленное заключение под стражу было бы несправедливым или невыгодным. "Никому не будет выгодно выносить это немедленное наказание и это не будет справедливым результатом", — сказал он.

Кроме условного срока, Миллс оштрафовали на 1500 фунтов стерлингов, обязали выплатить 500 фунтов стерлингов судебных издержек и лишили права управлять автомобилем на пять лет.

Бренда Джойс была объявлена мертвой на месте происшествия на Элбоу-лэйн в Формби, а травмы Дженнифер Энсор были обработаны вскоре после аварии.

Трагический инцидент оставил незабываемые впечатления у всех участников, и Миллс, вероятно, будет нести эмоциональные последствия своих действий до конца своей жизни.

Напомним, в Великобритании раскрыли случай рабства. 16 человек работали в McDonald's и на заводах питы.

Читайте также: