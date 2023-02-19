98-летний экс-президент США отказался от дальнейшего лечения и проведет свое последнее время с семьей

Джимми Картер был главой Белого дома с 1977 по 1981 год и побил рекорд пребывания в статусе экс-президента США.

98-летний бывший президент США Джимми Картер, являющийся долгожителем из ныне живущих американских президентов, отказался от лечения и переехал в домашний хоспис, где проведет свое последнее время с родными.

Об этом сообщает AP.

После ряда коротких госпитализаций Картер решил провести свое последнее время дома и получить помощь в хосписе вместо дополнительного медицинского вмешательства.

В заявлении говорится, что 39-й президент США имеет полную поддержку своей медицинской команды и семьи, которая "просит о конфиденциальности в настоящее время и благодарна за заботу, проявленную его многочисленными поклонниками".

Что известно о Джимми Картере

Джимми Картер был президентом США с 1977 по 1981 год, только один срок, и потерпел поражение от республиканца Рональда Рейгана в 1980 году.

Правление Картера ознаменовалось окончанием политики разрядки в отношениях с СССР после введения советских войск в Афганистан в 1979 году.

Фото: Associated Press

В 2015 году Картер заявил, что выступает против отправления оружия Украине администрацией Барака Обамы и отметился пророссийским заявлением, что "аннексия Крыма со стороны России была неизбежной", потому что "этого хотели и жители полуострова, и россияне".

Джимми Картер побил рекорд пребывания в статусе экс-президента США. Он превзошел бывшего президента США Герберта Гувера, прожившего после отставки 31 год. С момента ухода Картера из Белого дома прошло уже 42 года. Его преемники, Рональд Рейган и Джордж Буш-старший уже умерли — в 2004 и 2018 годах соответственно.

На сегодняшний день живы пятеро бывших президентов США: Дональд Трамп, Барак Обама, Джордж Уокер Буш (Джордж Буш-младший), Билл Клинтон и Джимми Картер.

Читайте также: