Мир
63
1 мин

"А че горит?": в России поражен склад взрывчатых веществ (видео)

Украинские дроны успешно атаковали подземный склад взрывчатых веществ предприятия "Алексинский химический комбинат".

Богдан Скаврон
Атака дронов на Россию

Атака дронов на Россию / © ТСН.ua

В России после атаки украинских дронов прогремели громкие взрывы в промышленной зоне города Алексина Тульской области.

Видео с места масштабного пожара публикуют местные Telegram-каналы.

Сообщается, что на место взрывов направились пожарные машины и кареты скорой помощи.

«А че горит?» — спрашивает голос за кадром опубликованного в Сети видео.

Губернатор Тульской области заявил, что не территории промышленного предприятия в Алексине упали обломки беспилотника. При этом он уверял, что ни жертв, ни разрушений на месте удара нет.

Источники в ГУР Минобороны сообщают, что украинские дроны успешно атаковали подземный склад взрывчатых веществ предприятия «Алексинский химический комбинат».

Здесь хранился пироксилиновый (бездымный) порох, используемый в боеприпасах стрелкового вооружения, артиллерийских систем и отдельных ракетных двигателях.

Напомним, ранее, 28 августа, после атаки украинских дронов в России прекратил свою работу Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод.

63
