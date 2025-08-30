"А че горит?": в России поражен склад взрывчатых веществ (видео)

Атака дронов на Россию / © ТСН.ua

В России после атаки украинских дронов прогремели громкие взрывы в промышленной зоне города Алексина Тульской области.

Видео с места масштабного пожара публикуют местные Telegram-каналы.

Сообщается, что на место взрывов направились пожарные машины и кареты скорой помощи.

«А че горит?» — спрашивает голос за кадром опубликованного в Сети видео.

В Тульской области РФ поражен подземный склад взрывчатых веществ

Губернатор Тульской области заявил, что не территории промышленного предприятия в Алексине упали обломки беспилотника. При этом он уверял, что ни жертв, ни разрушений на месте удара нет.

Источники в ГУР Минобороны сообщают, что украинские дроны успешно атаковали подземный склад взрывчатых веществ предприятия «Алексинский химический комбинат».

Здесь хранился пироксилиновый (бездымный) порох, используемый в боеприпасах стрелкового вооружения, артиллерийских систем и отдельных ракетных двигателях.

Напомним, ранее, 28 августа, после атаки украинских дронов в России прекратил свою работу Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод.