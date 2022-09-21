"А что мы там делаем вообще?": российские матери выступили против отправки сыновей на войну в Украину

В России, вероятно журналист или блоггер, взялся убеждать женщин в необходимости того, чтобы их сыновей отправляли воевать против Украины.
Мужчина убеждает, что Россия будто бы защищает в Украине своих людей, а еще – у границ РФ будто бы собрался весь блок НАТО.
Соответствующее видео, на котором зафиксирован разговор, опубликовал Telegram-канал NEXTA Live.
"Человек в зеленом жилете с надписью "пресса" убеждает женщин в правильности отправки их сыновей на войну", – говорится в опубликованной информации.
Так, мужчина утверждает, что РФ будто бы воюет не с Украиной. Вот полный разговор:
– Мы воюем не с Украиной.
– Да? А что мы делаем там вообще?
– Мы защищаем там своих людей.
– Кого? Кого вы там защищаете?
– Российских жителей.
– Не нужна им наша защита. А меня потом защитят, когда я старая останусь одна? Защитят меня? Меня кто-нибудь защитит?
– Целый блок НАТО у нашей границы. Вас это не смущает?
– Почему это нас должно волновать?
Напомним, вечером 21 сентября жители Москвы массово вышли на митинг против частичной мобилизации в РФ, которую объявил президент Владимир Путин.
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