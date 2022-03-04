Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

"А что ты делал, когда "Грады" бомбили Харьков": Ходорковский призвал россиян выходить на митинги

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"А что ты делал, когда "Грады" бомбили Харьков": Ходорковский призвал россиян выходить на митинги

Оппозиционер призвал не бояться путинского режима.

Российский оппозиционер Михаил Ходорковский призвал россиян выходить на антивоенные митинги.

Об этом он написал в соцсетях.

"Путин начал в Украине безумную, нелепую, несправедливую войну. По его приказу русские войска убивают украинцев. Украинцы в ответ стреляют в россиян, и все это происходит в стране, где целый культ создан из мира, где целые поколения воспитывались на лозунге "нет войне". А сейчас людей, повторяющих эти лозунги, тянут в автозаки. В Питере за такой плакат схватили старуху, которая пережила блокаду! Да, собираться на акции – опасно. Но помните, тем, кто сейчас под бомбами, еще опаснее. Эти бомбы и дубинки направляет одна рука. По нашим протестам мир будет судить, являются ли россияне сообщниками Путина или такими же его жертвами, как украинцы", — написал российский оппозиционер.

Также оппозиционер призвал россиян выходить на улицы и не бояться того, что их упакуют в автозаки.

"Те, кто сейчас выходит на улицы, спасают честь России. И помните, когда ваш брат Авель спросит вас: "А что ты делал, когда Харьков бомбили "Градами", счастлив будет тот, кто сможет ответить: "Я сидел в автозаке". Выходите на улицы. Чем больше людей в автозаках, тем меньше трупов в Украине. 6 марта в 14:00 в Москве от Пушкинской до Манежной площади и главные улицы ваших городов. Если не можете: включите запись сирены воздушной тревоги", — написал Ходорковский.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 4 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9166 человек,
  • танков ‒ 251,
  • боевых бронированных машин ‒ 939,
  • артиллерийских систем – 105,
  • РСЗО — 50,
  • средства ПВО – 18,
  • самолетов – 33 (уточняется),
  • вертолетов – 37 (уточняется),
  • автомобильной техники – 404,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с горючим — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Жители Мелитополя вышли на митинг против оккупантов

Жители Мелитополя вышли на митинг против оккупантов
Следующая публикация