"А что ты делал, когда "Грады" бомбили Харьков": Ходорковский призвал россиян выходить на митинги

Оппозиционер призвал не бояться путинского режима.
Российский оппозиционер Михаил Ходорковский призвал россиян выходить на антивоенные митинги.
Об этом он написал в соцсетях.
"Путин начал в Украине безумную, нелепую, несправедливую войну. По его приказу русские войска убивают украинцев. Украинцы в ответ стреляют в россиян, и все это происходит в стране, где целый культ создан из мира, где целые поколения воспитывались на лозунге "нет войне". А сейчас людей, повторяющих эти лозунги, тянут в автозаки. В Питере за такой плакат схватили старуху, которая пережила блокаду! Да, собираться на акции – опасно. Но помните, тем, кто сейчас под бомбами, еще опаснее. Эти бомбы и дубинки направляет одна рука. По нашим протестам мир будет судить, являются ли россияне сообщниками Путина или такими же его жертвами, как украинцы", — написал российский оппозиционер.
Также оппозиционер призвал россиян выходить на улицы и не бояться того, что их упакуют в автозаки.
"Те, кто сейчас выходит на улицы, спасают честь России. И помните, когда ваш брат Авель спросит вас: "А что ты делал, когда Харьков бомбили "Градами", счастлив будет тот, кто сможет ответить: "Я сидел в автозаке". Выходите на улицы. Чем больше людей в автозаках, тем меньше трупов в Украине. 6 марта в 14:00 в Москве от Пушкинской до Манежной площади и главные улицы ваших городов. Если не можете: включите запись сирены воздушной тревоги", — написал Ходорковский.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 4 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – около 9166 человек,
- танков ‒ 251,
- боевых бронированных машин ‒ 939,
- артиллерийских систем – 105,
- РСЗО — 50,
- средства ПВО – 18,
- самолетов – 33 (уточняется),
- вертолетов – 37 (уточняется),
- автомобильной техники – 404,
- легкие скоростные катера — 2,
- цистерн с горючим — 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
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