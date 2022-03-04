"А что ты делал, когда "Грады" бомбили Харьков": Ходорковский призвал россиян выходить на митинги

Оппозиционер призвал не бояться путинского режима.

Российский оппозиционер Михаил Ходорковский призвал россиян выходить на антивоенные митинги.

Об этом он написал в соцсетях.

"Путин начал в Украине безумную, нелепую, несправедливую войну. По его приказу русские войска убивают украинцев. Украинцы в ответ стреляют в россиян, и все это происходит в стране, где целый культ создан из мира, где целые поколения воспитывались на лозунге "нет войне". А сейчас людей, повторяющих эти лозунги, тянут в автозаки. В Питере за такой плакат схватили старуху, которая пережила блокаду! Да, собираться на акции – опасно. Но помните, тем, кто сейчас под бомбами, еще опаснее. Эти бомбы и дубинки направляет одна рука. По нашим протестам мир будет судить, являются ли россияне сообщниками Путина или такими же его жертвами, как украинцы", — написал российский оппозиционер.

Также оппозиционер призвал россиян выходить на улицы и не бояться того, что их упакуют в автозаки.

"Те, кто сейчас выходит на улицы, спасают честь России. И помните, когда ваш брат Авель спросит вас: "А что ты делал, когда Харьков бомбили "Градами", счастлив будет тот, кто сможет ответить: "Я сидел в автозаке". Выходите на улицы. Чем больше людей в автозаках, тем меньше трупов в Украине. 6 марта в 14:00 в Москве от Пушкинской до Манежной площади и главные улицы ваших городов. Если не можете: включите запись сирены воздушной тревоги", — написал Ходорковский.