"А если бы это был украинец?": в Польше высмеивают пророссийского депутата из-за попытки кражи из ИКЕА

Польского депутата высмеяли из-за попытки кражи

Реклама

В Польше политики высмеяли пророссийского депутата из-за кражи из ИКЕА. Ему припомнили его антиукраинские заявления, отметив, что он бы поднял скандал, если бы это граждане Украины «забыли заплатить» в магазине.

Об этом пишет польское издание wprost.pl

Польский политик Влодзимеж Чарзастый обратился к Конраду Берковичу с просьбой показать чек с покупок в IKEA. В то же время он задумался, был бы депутат «Конфедерации» настолько же снисходительным, если бы такая ситуация произошла с украинцем, а не с ним самим.

Реклама

«Подумайте о таком, если бы такое произошло с украинцем. То есть с человеком, которого вы не любите, потому что ежедневно рассказываете об этих украинцах разные вещи. Как бы вы это прокомментировали? Был бы это вор? Или это был бы плохой человек, который приехал в Польшу и всех обворовывает? Или это был бы случай, который случайно, как это бывает, случайно произошел? Подумайте об этом», — добавил Чарзастый.

Более резко высказался по этому поводу Яцек Добжинский.

«Тотальный упадок, когда избранник народа становится вором в магазине. Нет слов, чтобы это прокомментировать. Приличный человек сгорел бы от стыда. Я не верю, что „не все пробилось“. Честнее было бы написать, что он полностью сошел с ума. Впрочем, на камерах магазина, видимо, все это будет хорошо видно», — написал в социальных сетях пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши.

Отреагировал на инцидент и премьер Польши Туск: «Одного из лидеров Конфедерации, Берковича, поймали на попытке кражи из Ikea. Немного по сравнению с ПиС, но с чего-то надо начинать».

Реклама

Напомним, в Кракове депутат польского Сейма от ультраправой партии Конфедерация Свобода и Независимость Конрад Беркович был задержан в магазине IKEA за попытку вынести товар без оплаты