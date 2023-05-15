А если не Эрдоган — Арестович назвал преимущества такого сценария на президентских выборах в Турции

В Турции 14 мая прошел первый тур президентских выборов. От их результатов действительно зависит ситуация с войной на Украине. В частности, гарантировано было бы вступление Швеции в НАТО, а это еще один голос в пользу Украины в альянсе.

Такое мнение высказал бывший советник офиса президента Алексей Арестович во время разговора с российским правозащитником Марком Фейгиным.

По его словам, оппонент Реджепа Эрдогана, лидер оппозиции Турции Кемаль Киличдароглу, обещал нормализовать отношения с Западом: “Нормализация отношений с Западом невозможна без некоторого охлаждения отношений с Россией. Конечно, всем бы он сразу не пожертвовал — особым положением Турции, особыми методами торговли, особой гаванью для российских денег”.

Но тем не менее, уверен Арестович, Швеция вступила бы в НАТО, исправились отношения с Соединенными Штатами, многое произошло бы на Ближнем Востоке — вопросы курдов, иранский вопрос и т.д. “Но непосредственно отношения с Россией слегка бы охладились. Он же рявкнул на россиян перед выборами, сказал, что не нужно вмешиваться, если хотите сохранить хорошие отношения”, — добавил бывший советник Офиса президента.

Он считает, что постепенно России становилось бы теснее в Сирии и на Ближнем Востоке в целом: “Потихоньку начали бы притесняться различные возможности использования серых схем в экономике. То есть разового супер-изменения отношений, резкого охлаждения, конфронтации Турции и России ожидать не пришлось бы. Но нам было бы выгоднее, если Эрдоган не победит. Потому что Швеция в НАТО – это еще один голос в пользу Украины в НАТО”

Арестович подчеркнул, что Киличдароглу — это политик светской части населения и крупных городов, а Эрдоган опирается на всех других: «Поэтому Киличдароглу — сторонник светского, прозападного развития. При его правлении возобновились бы переговоры об особых отношениях с ЕС, если не о вступлении в ЕС. В общем, мы увидели ту Турцию, которую видели в Эрдоган”.

Эрдоган — это история игры на пантюркском, панисламском и паносманском векторе, отметил бывший советник Офиса президента: «Поэтому он проводит особую политику, которая во многом содружественна с Украиной. Мы видели байракторы и многое другое. В то же время, она комплементарна и Москве, потому что это типичная византийская политика по балансу сил и интересов”.

Арестович добавил, что Украину устраивает политика Эрдогана, и мы благодарны ему за помощь. Но нас не очень устраивают возможности, которые он предоставляет Москве. "Я думаю, если бы победил Киличдароглу, то помощь Украине осталась бы, а поддержка Москвы, возможно, начала бы сокращаться", — подчеркнул бывший советник Офиса президента.

Напомним, по западным СМИ, вероятно, в случае победы оппозиции Турция присоединится к санкциям против Москвы и сразу же начнет блокировать двойной импорт в Россию. Да и сам Киличдароглу уже сделал своеобразный реверанс в сторону Пекина, предложив построить "Шелковый путь 21 в." от Китая в Турцию.

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