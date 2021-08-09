А где конверт?: В США семья помогла бабушке убрать дома и выбросила на помойку 25 тысяч долларов

А где конверт?: В США семья помогла бабушке убрать дома и выбросила на помойку 25 тысяч долларов

Родственники не знали, где бабушка прятала деньги.

Семья из американского штата Огайо помогала бабушке с уборкой и случайно выбросила на помойку конверт с 25 тысячами долларов.

Об этом сообщает сайт телеканала News 4 Tucson.

Сотрудник компании по утилизации мусора Republic Services Гэри Кепен рассказал, что семья в отчаянии позвонила ему и попросила о помощи.

"Они убирали в доме бабушки и чистили морозильную камеру. Выбросили весь мусор и все содержимое морозильной камеры. А потом бабушка спросила:" А где конверт с 25 тысячами долларами? Они ответили: "Бабушка, мы уже выбросили его на помойку", — описал ситуацию Кепен.

Кепен и его команда нашли водителя и попросили его вывалить мусор в центре переработки в городе Оберлин.

Когда груз был сброшен, они начали вручную искать конверт. Конверт с деньгами нашли за 10 минут и вернули владельцам. Бабушка расплакалась от счастья.

Ранее стало известно, что женщина сорвала джекпот и поссорилась с жадными родственниками.

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