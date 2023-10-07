"А могли бы поставить памятник": 15-летний сын Кадырова избил заключенного в СИЗО и стал "героем Чечни"

Российский оппозиционер Александр Невзоров считает, что награждение подростка, избившего беззащитного арестанта, знаменует начало эпохи полного правового произвола в РФ.

Пятнадцатилетнему сыну Рамзана Кадырова Адаму, избившему в СИЗО арестованного за сожжение Корана Никиту Журавеля, присвоили звание "героя Чечни" с вручением ордена в виде золотой звезды.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы РФ, Адам Делимханов, являющийся двоюродным братом президента Чечни Рамзана Кадырова.

Чем "отличился" сын президента Чечни

В своем сообщении он раздал комплименты своему племяннику, называя Адама Кадырова "ярким примером исключительно грамотного, всесторонне образованного и целеустремленного молодого человека".

Он также отметил "особые успехи" Адама Кадырова в спорте: по его словам, подросток одержал "ряд ярких и безоговорочных побед в рамках престижных турниров по смешанным единоборствам", проявив себя "как настоящий воин".

Однако самым известным "подвигом" новоявленного "героя Чечни" стало избиение в СИЗО жителя Волгограда Никиты Журавеля, арестованного за сожжение Корана. Его отец -президент опубликовал видео этого инцидента и заявил, что гордится поступком Адама.

Правоохранители, конечно, отказались расследовать это очевидное преступление. Полиция Грозного заявила, что Адаму Кадырову 15 лет, а этот возраст, мол, недостаточен для уголовной ответственности.

Комментарий Невзорова

Тем временем российский оппозиционер и публицист Александр Невзоров в присущей ему издевательской манере прокомментировал награждение сына Кадырова.

“Удивительно, что ограничились золотой "звездой героя". Скромничают. По кадыровским меркам за избиение беззащитного арестанта надлежит ставить платиновый памятник на центральной площади”, — написал он в своем Telegram-канале.

В то же время, он отметил, что этой наградой хозяин Кремля и его приспешник в Грозном посылают тревожный сигнал обществу в РФ.

"Судя по этому "жесту" — тюремная расправа получила полное и безоговорочное одобрение Путина. Избиение арестанта отныне возведено не просто "в норму", но и приравнивается к подвигу. Кремлевские безумцы явно не собираются "возвращаться в цивилизацию". Воссиявшая на востоке "звезда адама" — сигнал всем, что пришла эра беспредела", — подчеркнул он.

Напомним, президент Чечни Рамзан Кадыров признал, что его сын избил 19-летнего уроженца Украины Никиту Журавля, обвиненного в сожжении Корана.

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