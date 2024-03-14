А вас предупреждали: россиян "потролили" старым заявлением Пригожина о риске потери Белгорода (видео)

Россиянам напомнили, что Пригожин предупреждал об "ударе в районе Белгорода". Мол, если ВСУ зайдут туда, это дестабилизирует внутриполитическую ситуацию, создаст серьезную угрозу жителям города и обеспечит "хорошую обменную карту".

Об этом написал журналист Юрий Бутусов.

Россиянам напомнили, что Пригожин предупреждал об "ударе в районе Белгорода"

Не случайно, говорил он, диверсионные группы пытались зайти именно в Белгород.

Ранее отмечалось, что в будущем на территории России начнутся очень серьезные революционные процессы, в результате которых регионы получат свободу. Возможно, не все сразу, но по частям так точно.

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