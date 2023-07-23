А я вам сейчас покажу, откуда готовится нападение на Беларусь: Лукашенко снова привез Путину карту

По словам Лукашенко, две бригады Вооруженных сил Польши расположились недалеко от Бреста и Гродного.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на встречу с Владимиром Путиным привез карту "перекидывания польских войск к границам" РФ и РБ.

Об этом пишут белорусские и российские пропагандистские издания.

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Нелегитимный президент заявил, что Польша передислоцирует свои бригады "до границ Союзного государства".

"Они (ВСУ — ред.) начали подключать польских наемников. Я специально принес вам карту о переброске Вооруженных сил Польши к границам Союзного государства. Мы видим, что готовится почва", — заявил он.

По его словам, есть две бригады Вооруженных сил Польши, которые расположились в 40 км от Бреста и в 100 км от Гродного.

"Одна из бригад свое место нашла в пределах 40 км от Бреста. Карту я покажу. Мы все это видим. Вторая бригада стоит примерно в 100 км от Гродного. Ну, дивизия. Пока бригады подошли, поляки на своей территории открыли ремонт Leopard. И активизируется аэродром в Жешуве, куда амеркианцы опрокидывают технику, а затем она опрокидывается на территорию Польши", — добавил Лукашенко.

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