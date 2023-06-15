"Ааа, Украина, все ясно": в Германии украинку с ребенком выгнали из поезда из-за ошибки в билете

В Германии украинку Анастасию Гудыму с ребенком взорвали с поезда со словами "ааааа Украина, ну все ясно".

О громком скандале украинка рассказала в Facebook.

Руководитель Координационного центра вещания нацменьшинств Национальной общественной телерадиокомпании Анастасия Гудыма ехала электричкой из Клоппенбурга в Оснабрюк (Нижняя Саксония), где должна была пересесть на автобус.

Ошибочно она взяла билет не на тот день, что нужно, а на следующий. Проводнице Анастасия объяснила, что ошиблась с датами и может приобрести еще один билет непосредственно в электричке. В Германии это разрешено.

"Дама говорит только на немецком. Я понимаю содержание, однако отвечаю на английском, ведь не общаюсь на немецком на должном уровне. Дама не понимает английского и требует ID карточку и почему немецкий адрес. Я даю ей свой загранпаспорт, объясняю, что в Германии я не живу, не оформляла ID-карт и помощь и у меня туристическая поездка и я возвращаюсь домой. Дама берет в руки мой паспорт (на немецком) "ааааа Украина, ну все ясно" и еще что-то очень быстро и громко говорит, выкрикивает, смеется, я не уловила смысл. Дама в мгновение ока становится агрессивной, бросает мне мой паспорт и громко снова спрашивает о немецкой ID карточке и адресе, я снова объясняю о себе, подчеркиваю, что не являюсь беженкой в их стране и не получаю помощи, за свой счет нахожусь в стране" , – рассказывает Гудыма.

Украинка извинилась за ошибку и снова попросили приобрести новый билет. В свою очередь, немецкая проводница начала "размахивать руками и говорить, что та немедленно должна выйти на следующей остановке".

"Прошу не ее не кричать, ведь крики я не понимаю. Дама снова переспрашивает о карточке и почему не говорю с ней на немецком. Я снова раскрываю свой паспорт в своих руках, она отталкивает. Я медленно, разумеется, отвечаю по-английски при этом доставая деньги и приношу прощения за билет не на ту дату и добавляю, что имею право купить билет сейчас на этот день и хочу это сделать. Дама кричит, размахивает руками и говорит, что я немедленно должен выйти на следующей остановке. Я еще раз извиняюсь, признаю ошибку, говорю что сейчас оплачу за два билета. Дама начинает кричать одно слово, которое она за наши следующие 5 минут разговора выкрикивала 150 раз – ausgehen и указывать на выход", – отмечает Анастасия.

Она позвонила своему другу, знающему немецкий. Однако проводница не захотела с ним общаться.

"Я начинаю звонить своему другу, объясняя даме свои действия, говорю, что сейчас с ней поговорит мой друг на немецком, чтобы мы все выяснили и поладили. Набираю, включаю громкий. Госпожа говорит, что билет не на эту дату. Друг проист прощения за ошибку в дате билета, спокойно говорит, что уже покупает онлайн билет на сегодня и присылает мне, чтобы она проверила.Она кричит – нет. Друг объясняет, что у меня пересадка на автобус и я спешу, и что купить билет все имеют право непосредственно в поезде, и он уже вот-вот его присылает и не понимает проблемы. Дамы не дослушивает, бросает мой телефон на сиденье рядом, с телефона еще доносится объяснение друга. Дама в тот же миг хватает мой рюкзак (мои личные вещи) и быстро идет с ним к выходу, крича – ausgehen.

Поезд останавливается. Я растеряна, быстро собираю паспорт, телефон, другие сумки, подбегаю к выходу – дама уже кладет мой рюкзак на перроне. Я выхожу за ним со всеми остальными речами на всякий случай, спрашиваю что она делает и что нет права на такие действия. Дама стремительно закрывает дверь в вагон при этом говоря, чтобы я забиралась в Украину, ведь здесь мне нечего делать. У меня шок, я не успеваю ни сфотографировать ее ни снять видео ни зайти обратно в поезд, чтобы продолжить поездку и вызвать полицию. Поезд трогается. Я на перроне с ребенком и с вещами в немецкой деревне в воскресенье утром, когда все спят, вокзал закрыт и ничего не работает. Уже сейчас анализирую, что нужно было вернуться в поезд и бороться дальше, однако все произошло в считанные секунды, и я никак не ожидала таких действий проводницы", – возмущается Анастасия.

Украинка отмечает, что стала испытала дискриминацию именно по национальному признаку.

"Почему я почувствовала дискриминацию именно по национальному признаку? При взгляде на мой паспорт дама стала агрессивной. Ее тон "Ааа Украина". Просила перейти с ней в общении на немецкий. Не обращала внимание на мои попытки приобрести билет и даже на убеждение друга на немецком, несмотря на то, что в поезде люди покупали билет. Вышвырнула мои вещи и меня из поезда, хотя имела право максимум на штраф и вызов полиции, если бы я отказывалась приобрести билет.

Как это было бы дискриминировано за украинское гражданство в другой стране – это препаскудные ощущения.

Подобная ситуация может произойти с каждым и уверенно происходит. Любой человек не должен быть дискриминирован по национальному или другому признаку и ничего не может быть оправданием дискриминационного поведения", – рассуждает Гудыма.

Она добавила, что написала жалобу перевозчику, заявление в полицию и сообщение в посольство.

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