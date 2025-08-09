Абитуриентам-иностранцам нужно подтвердить знание языка для обучения в Польше

Польша ввела новые требования к абитуриентам-иностранцам / © Associated Press

Абитуриенты из-за пределов ЕС, поступая в учебные заведения Польши, должны подтвердить знание языка как минимум на уровне B2.

Соответствующее разъяснение обнародовало 8 августа Министерство науки и высшего образования Польши.

В документе говорится о том, что иностранцы, которые закончили среднюю школу в Польше и имеют аттестат зрелости (так называемое świadectwo maturalne), не должны предоставлять дополнительный документ, подтверждающий знание польского языка.

Что касается иностранцев, которые не учились в польских школах и вузах, то в отношении абитуриентов, которых приняли на обучение до 30 июня 2025-го, будут применяться старые правила.

То есть им не нужно подтверждать знание языка обучения на уровне не ниже B2 — если такая обязанность не вытекала из постановления о приеме.

Если иностранец был принят в период от 1 до 31 июля 2025-го, тогда прием должен проводиться с учетом новых критериев приема. Это означает, что у будущего студента должны проверить знание языка обучения.

При этом проверку можно проводить на основании документов, установленных внутренними положениями вуза. Главное, чтобы они подтверждали уровень не ниже B2.

Если же абитуриента зачислят после 1 августа 2025-го, тогда прием должен проводиться с учетом новых приемных критериев, а проверка языка — осуществляться исключительно на основании распоряжения Миннауки Польши, которое определяет, что именно можно считать подтверждением достаточного знания польского языка.

В списке — государственный сертификат, ECL и TELC, диплом польского вуза, подготовительные курсы («зерувка») продолжительностью 9 месяцев, свидетельство присяжного переводчика. А вот внутренние языковые экзамены в университетах в список не вошли.

Напомним, с сентября 2025 года в Польше изменятся нормы, регулирующие порядок предоставления социальной поддержки, проживания, регистрации и других аспектов пребывания украинских беженцев.