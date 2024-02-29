Абсолютно здоров: врач Байдена развеял мифы о неспособности исполнять обязанности президента

Президент Соединенных Штатов Джо Байден способен выполнять свои обязанности, заявил врач после ежегодного медосмотра.

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Об этом говорится в отчете о медицинском осмотре Джо Байдена.

Этот отчет, вероятно, станет последним уведомлением о состоянии здоровья главы Белого дома перед выборами в ноябре.

Врач Кевин О'Коннор заявил, что нет "никаких новых проблем" со здоровьем президента, обнаруженных во время нынешнего медосмотра.

"Президент чувствует себя хорошо, и нынешний медосмотр не выявил никаких новых проблем. Он продолжает быть способным к исполнению обязанностей и полностью выполняет все свои обязанности без каких-либо исключений или приспособлений", – написал О'Коннор.

Кроме того, врач отметил, что Байден "здоровый, активный, крепкий 81-летний мужчина, остающийся способным для успешного выполнения обязанностей президента, включая обязанности главы исполнительной власти, главы государства и верховного главнокомандующего".

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заявил, что последствия бездействия Конгресса в вопросе помощи Украине ужасающие.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом США Джозефом Байденом.

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