В прошлом месяце Украина совершила рекордные атаки на стратегическую нефтяную инфраструктуру в России. Украинские военные, по меньшей мере, 14 раз использовали беспилотники для ударов по объектам врага.

Об этом пишет Bloomberg.

Подробности

Этот исторический максимум совпадает с четырьмя нападениями на нефтеналивные комплексы в Черном море в прошлом месяце, а также со взрывами на перевозивших российскую нефть танкерах.

«В конце прошлой недели Украина атаковала два танкера в Черном море. Третье судно, ранее перевозившее российскую нефть, подверглось четырем внешним взрывам у побережья Дакара, Сенегал, поздно в четверг», — на условиях анонимности сообщил Bloomberg человек, знакомый с операцией.

Во время инцидентов беспилотные лодки повредили один из трех причалов на терминале Каспийского трубопроводного консорциума, который является самым отдельным пунктом поставки казахстанской нефти.

«После взрыва причал серьезно поврежден. В ответ на вопрос о повреждении CPC заявила, что любые дальнейшие операции на причале невозможны», - сообщили журналисты со ссылкой на источник.

Так, терминал КТК остается с одним рабочим швартовом, поскольку другой проходит плановое техническое обслуживание, которое может длиться до середины января из-за сезонных штормов в Черном море.

«Казахстан, до нападения поставлявший в среднем почти 1,5 миллиона баррелей сырой нефти в день через КТК, активировал план перенаправления экспорта на альтернативные маршруты, чтобы сохранить свое производство. Страна назвала нападения на гражданскую энергетическую инфраструктуру «неприемлемыми», предупредив, что они представляют угрозу глобальной энергетической безопасности», — говорится в материале издания.

Ранее в ВМС прокомментировали повреждение Каспийского трубопровода . По словам спикера Плетенчука, это свидетельствует об одном: не нужно сотрудничать со страной-агрессором и помогать ей зарабатывать для войны против Украины и убийства украинцев.

«Этот процесс, по-моему, вполне понятен, учитывая то, что удары по нашим портам не прекращаются вообще. Мы действуем зеркально и будем действовать так далее», – рассказал Плетенчук.