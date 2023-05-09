"Абсурдометр зашкаливает": в РФ в полностью соженном селе на пепелище установили знамя победы

Именно в этом селе – наибольшее количество погибших от огня в Курганской области РФ.

В одной лишь Курганской области РФ из-за массовых пожаров погибли 19 человек.

Об этом сообщает российское издание Meduza.

Огонь уничтожил более 300 домов и 3,9 тысячи строений, почти тысяча человек эвакуированы. Общая площадь сгоревших земель составляет 18 038 гектаров, в регионе бушуют 19 пожаров. Из‑за пожаров в Курганской области введен режим чрезвычайной ситуации. Также местный губернатор отменил шествие и салют на 9 мая.

Отмечается, что большинство погибших — из села Юлдус. Тем не мене, к 9 мая в этом населенном пункте, вернее прямо на пепелище, что от него осталось, установили знамя Победы.

"Абсурдометр зашкаливает. Кажется, мы живем в анекдоте", – пишут россияне в Сети, комменируя новость.

Пожары бушуют и в других регионах страны-агрессора: в Свердловской, Тюменской областях, Забайкальском крае, Тыве.

Из-за лесных пожаров в Свердловской области РФ сгорели два склада с порохом.

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