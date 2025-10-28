- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 831
- Время на прочтение
- 3 мин
Ад над Карибами: ураган Мелисса ударил по Ямайке с рекордной силой
Ураган Мелисса, который достиг максимальной — пятой категории, обрушился на Ямайку. Это может стать самым сильным штормом в Карибском бассейне за всю историю наблюдений.
27 октября мощный ураган «Мелисса» накрыл Ямайку, принося сокрушительные порывы ветра и ливни. По данным Национального центра ураганов США, скорость ветра достигает 282 км/ч. Это максимальная, пятая категория опасности.
Об этом сообщило издание Reuters.
Шторм движется медленно над теплыми водами Карибов, поэтому продолжает набирать силу. Ночь с понедельника на вторник станет самой опасной для острова. После этого «Мелисса» направится к Кубе, а дальше — к Багамам и Терксу и Кайкосу.
Размеры урагана больше самой Ямайки. Система защиты страны просто не рассчитана на такой масштаб стихии. В южных районах объявлена обязательная эвакуация, под угрозой оказался исторический Порт-Роял. Переселить планируют около 28 тысяч человек.
Премьер-министр Эндрю Холнесс обратился за помощью к международным партнерам. Сообщается, что правительство имеет резерв в 33 миллиона долларов, а также дополнительные страховые и кредитные инструменты. Он предупредил: ураган может уничтожить урожаи, серьезно повредить дома, дороги, мосты, порты и аэропорты на побережье.
Несмотря на опасность, часть людей не хочет покидать дома из-за страха мародеров. Местные власти сообщили, что автобусы ждут эвакуации людей в опасных районах.
«В регионе нет инфраструктуры, которая могла бы выдержать пятую категорию», — подчеркнул Холнесс.
Метеоролог AccuWeather Джонатан Портер объясняет: десятки тысяч семей уже сталкиваются с порывами более 160 км/ч и ливнями, которые не прекращаются. По его словам, разрушение инфраструктуры может осложнить доставку помощи пострадавшим.
Для сравнения, последним крупным ураганом, который напрямую ударил по Ямайке, был «Гилберт» в 1988 году — шторм четвертой категории. Нынешний ураган движется гораздо медленнее, поэтому последствия могут быть значительно тяжелее.
В некоторых горных районах острова дороги уже заблокированы оползнями. «Мы не можем двигаться, — сказал местный житель Дэмиан Андерсон из Хегли-Геп в Голубых горах, — Нам страшно. Мы никогда раньше не видели такого многодневного события».
Стихия бушует не только на Ямайке — мощный ураган задел и соседние страны Карибского бассейна. На Гаити и в Доминиканской Республике из-за ливней погибли по меньшей мере четыре человека, более 3,5 тысячи человек вынуждены были покинуть дома и найти приют во временных центрах. В регионе отменены авиарейсы в южные районы и введен запрет на мореплавание.
На Кубе власти эвакуировали более полумиллиона жителей прибрежных и горных территорий, где прогнозируют самый мощный удар стихии. На востоке страны отменили обучение и приостановили движение транспорта. Только в провинции Сантьяго-де-Куба, втором по величине городе острова, в приюты переместили более 250 тысяч человек.
Премьер-министр Багамских островов Филип Дэвис приказал провести эвакуацию жителей южных и восточных регионов архипелага.
Метеорологи отмечают, что глобальное потепление ускоряет усиление ураганов, ведь теплые океанские воды создают идеальные условия для формирования мощных штормов. Специалисты не исключают, что «Мелисса» может войти в историю как один из самых разрушительных ураганов Карибского бассейна.
Напомним, 27 октября западную часть Турции всколыхнуло сильное землетрясение магнитудой 6,1. Толчки ощущались в крупных городах, в частности, Стамбуле, Измире, Балыкесире и Бурсу, что вызвало значительную панику среди населения.