Ад над Карибами: ураган Мелисса ударил по Ямайке с рекордной силой

Ураган Мелисса / © AP

Реклама

27 октября мощный ураган «Мелисса» накрыл Ямайку, принося сокрушительные порывы ветра и ливни. По данным Национального центра ураганов США, скорость ветра достигает 282 км/ч. Это максимальная, пятая категория опасности.

Об этом сообщило издание Reuters.

Шторм движется медленно над теплыми водами Карибов, поэтому продолжает набирать силу. Ночь с понедельника на вторник станет самой опасной для острова. После этого «Мелисса» направится к Кубе, а дальше — к Багамам и Терксу и Кайкосу.

Реклама

Размеры урагана больше самой Ямайки. Система защиты страны просто не рассчитана на такой масштаб стихии. В южных районах объявлена обязательная эвакуация, под угрозой оказался исторический Порт-Роял. Переселить планируют около 28 тысяч человек.

Премьер-министр Эндрю Холнесс обратился за помощью к международным партнерам. Сообщается, что правительство имеет резерв в 33 миллиона долларов, а также дополнительные страховые и кредитные инструменты. Он предупредил: ураган может уничтожить урожаи, серьезно повредить дома, дороги, мосты, порты и аэропорты на побережье.

Несмотря на опасность, часть людей не хочет покидать дома из-за страха мародеров. Местные власти сообщили, что автобусы ждут эвакуации людей в опасных районах.

«В регионе нет инфраструктуры, которая могла бы выдержать пятую категорию», — подчеркнул Холнесс.

Реклама

Метеоролог AccuWeather Джонатан Портер объясняет: десятки тысяч семей уже сталкиваются с порывами более 160 км/ч и ливнями, которые не прекращаются. По его словам, разрушение инфраструктуры может осложнить доставку помощи пострадавшим.

Для сравнения, последним крупным ураганом, который напрямую ударил по Ямайке, был «Гилберт» в 1988 году — шторм четвертой категории. Нынешний ураган движется гораздо медленнее, поэтому последствия могут быть значительно тяжелее.

В некоторых горных районах острова дороги уже заблокированы оползнями. «Мы не можем двигаться, — сказал местный житель Дэмиан Андерсон из Хегли-Геп в Голубых горах, — Нам страшно. Мы никогда раньше не видели такого многодневного события».

Стихия бушует не только на Ямайке — мощный ураган задел и соседние страны Карибского бассейна. На Гаити и в Доминиканской Республике из-за ливней погибли по меньшей мере четыре человека, более 3,5 тысячи человек вынуждены были покинуть дома и найти приют во временных центрах. В регионе отменены авиарейсы в южные районы и введен запрет на мореплавание.

Реклама

На Кубе власти эвакуировали более полумиллиона жителей прибрежных и горных территорий, где прогнозируют самый мощный удар стихии. На востоке страны отменили обучение и приостановили движение транспорта. Только в провинции Сантьяго-де-Куба, втором по величине городе острова, в приюты переместили более 250 тысяч человек.

Премьер-министр Багамских островов Филип Дэвис приказал провести эвакуацию жителей южных и восточных регионов архипелага.

Метеорологи отмечают, что глобальное потепление ускоряет усиление ураганов, ведь теплые океанские воды создают идеальные условия для формирования мощных штормов. Специалисты не исключают, что «Мелисса» может войти в историю как один из самых разрушительных ураганов Карибского бассейна.

Напомним, 27 октября западную часть Турции всколыхнуло сильное землетрясение магнитудой 6,1. Толчки ощущались в крупных городах, в частности, Стамбуле, Измире, Балыкесире и Бурсу, что вызвало значительную панику среди населения.