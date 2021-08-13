Ад под Этной: к недавно потухшему вулкану подходит пламя лесных пожаров

Пылает на горе Сан-Лео — в двух десятках километров от знаменитого итальянского вулкана.
Огонь лесных пожаров в Италии добрался до парке возле знаменитого вулкана Этна, который только недавно сам извергал раскаленную лаву. Пламя распространяется на горе Сан-Лео, что за два десятка километров от туристического центра.
Об этом говорится 13 августа в сюжете ТСН.19: 30.
Пламя лесных пожаров уничтожило уже несколько гектаров леса. Местным властям пришлось эвакуировать прилегающий к парку туристический центр и рестораны.
Пока спасателям удается сдерживать огонь. Впрочем, сильная жара, которая мешает тушить пожары, может изменить ситуацию.
Напомним, на днях на итальянском острове Сицилия зафиксировали аномальную температуру воздуха — почти +49 градусов.