Ад под Этной: к недавно потухшему вулкану подходит пламя лесных пожаров

Ад под Этной: к недавно потухшему вулкану подходит пламя лесных пожаров

Пылает на горе Сан-Лео — в двух десятках километров от знаменитого итальянского вулкана.

Огонь лесных пожаров в Италии добрался до парке возле знаменитого вулкана Этна, который только недавно сам извергал раскаленную лаву. Пламя распространяется на горе Сан-Лео, что за два десятка километров от туристического центра.

Об этом говорится 13 августа в сюжете ТСН.19: 30.

Пламя лесных пожаров уничтожило уже несколько гектаров леса. Местным властям пришлось эвакуировать прилегающий к парку туристический центр и рестораны.

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Пока спасателям удается сдерживать огонь. Впрочем, сильная жара, которая мешает тушить пожары, может изменить ситуацию.

Напомним, на днях на итальянском острове Сицилия зафиксировали аномальную температуру воздуха — почти +49 градусов.

Новости мира: огонь лесных пожаров добрался до парка возле итальянского вулкана Этны

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