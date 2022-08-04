"Адекватный ответ на военные провокации": глава МИД Азербайджана объяснил ситуацию в Нагорном Карабахе

Глава азербайджанского внешнеполитического ведомства считает основной причиной напряженности в регионе невыполнение Арменией взятых на себя обязательств.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор со специальным представителем Европейского Союза с Южного Кавказа Тойво Клааром, обсудив заострившийся за последние два дня конфликт вокруг Нагорного Карабаха.

Об этом сообщает турецкий телеканал TRT.

По словам Байрамова, за последние дни со стороны Армении были совершены провокации как в приграничных районах двух государств, так и на территории Азербайджана, где временно дислоцирован миротворческий контингент РФ.

Он отметил, что 3 августа в результате интенсивного обстрела позиций подразделений азербайджанской армии в Лачинском районе членами незаконных армянских вооруженных отрядов был убит один военнослужащий.

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Министр иностранных дел Азербайджана подчеркнул, что вооруженные силы его страны применяют "на своей суверенной территории адекватные ответные меры на военные провокации".

Невыполнение Арменией взятых на себя обязательств, как утверждает глава азербайджанского внешнеполитического ведомства, является основной причиной напряженности в регионе.

В то же время 3 августа МИД Армении обнародовал заявление, в котором содержится призыв к международному сообществу помочь остановить "агрессивные шаги" Азербайджана.

Напомним, Азербайджан объявил о проведении контртеррористической операции "Возмездие" в Нагорном Карабахе.

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