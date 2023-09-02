Aditya-L1: Индия успешно запустила свою первую миссию на Солнце

Миссия стартовала с площадки в Шрихарикоте в 11:50 по местному времени.

Индия в субботу, 2 сентября, впервые запустила свою миссию наблюдения за Солнцем.

Об этом сообщает BBC.

Миссия Aditya-L1 стартовала с площадки в Шрихарикоте в 11:50 по местному времени. Космический аппарат должен оказаться на линии между Землей и Солнцем в 1,5 млн км от нашей планеты. По расчетам Индийского космического агентства, корабль преодолеет это расстояние через 4 месяца.

Отличия к ISRO для успешного плана Индии в первый раз Solar Mission Aditya L1! pic.twitter.com/0wyxkfMi2U — BJP (@BJP4India) September 2, 2023

Aditya-L1 стала первой солнечной миссией Индии. Название миссии носит символическое название – в честь Сурьи – индуистского бога Солнца, известного также как Адитья. L1 означает точку Лагранжа 1, куда летит индийский зонд.

Детали миссии

Индийская миссия будет исследовать солнечную корону, фотосферу и хромосферу.

Прежде чем отправиться в Лагранж 1, индийский космический корабль несколько раз облетит Землю. По прибытии в нужное место зонд сможет вращаться вокруг Солнца с той же скоростью, что и Земля. Это поможет экономить топливо.

Цена солнечной миссии пока не разглашается. Но, по данным СМИ, Индия потратит на нее не менее $46 млн.

Aditya-L1 стартовал со стартовой площадки в Шрихарикоте в субботу в 11:50 по индийскому времени (06:20 GMT).

В субботу утром несколько тысяч человек собрались в обзорной галерее, установленной Индийским агентством космических исследований (Isro) у места запуска, чтобы наблюдать за стартом. Запуск также транслировался в прямом эфире по национальному телевидению.

Через час и четыре минуты полета Isro объявил, что миссия выполнена успешно.

Директор проекта Нигар Шаджи сказал, что как только Aditya-L1 достигнет места назначения, это принесет пользу не только Индии, но и мировому научному сообществу.

Isro также говорит, что у орбитального аппарата есть семь научных инструментов, которые будут наблюдать и изучать солнечную корону; фотосферу и хромосферу.

Исследования помогут ученым понять солнечную активность, как солнечный ветер и солнечные вспышки, а также их влияние на Землю и околокосмическую погоду в реальном времени.

Напомним, в Балтийском море тысячи военных НАТО будут тренироваться отражать атаки РФ.

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