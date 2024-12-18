Администрации Байдена не успевает предоставить Украине всю выделенную военную помощь – NYT

Высокопоставленные чиновники обсудили планы США по объявлению о дополнительной поддержке Украины и говорили о жертвах среди бойцов КНДР, отправленных на помощь России.

Администрация президента США Джо Байдена вряд ли потратит все оставшиеся 5,6 млрд долл., которые Конгресс выделил на отправку оружия и другой военной помощи Украине.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на чиновника из Министерства обороны.

Администрация планирует объявить о дополнительной помощи Украине до конца года. Но, как сказал американский чиновник на брифинге, было бы трудно поспешить с оставшейся для поля боя суммой до начала работы администрации Дональда Трампа в январе.

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На том же брифинге военный чиновник заявил, что украинские войска уничтожили или ранили "несколько сотен" бойцов КНДР, которых отправили помогать России в войне против Украины. По данным Пентагона, РФ сконцентрировала объединенные силы с 50 тыс. своих и северокорейских военных, чтобы вытеснить ВСУ из Курской области.

Чиновник отметил, что северокорейские бойцы не были закалены в боях и что Украина нанесла удары по их пунктам управления и по позициям пехоты.

Спикер Пентагона генерал-майор Патрик Райдер ранее на этой неделе заявил, что Минобороны заметило "указания" на то, что отправленные в Россию войска КНДР понесли первые потери.

Первый чиновник заявил 17 декабря, что администрация Байдена использует часть из 5,6 млрд долл., остающихся в полномочиях президента. Это позволяет администрации передать запасы Пентагона Украине вместо того, чтобы ждать месяцы или годы, которые могут понадобиться для оборонных подрядчиков для производства оружия по новым контрактам.

"Мы будем продолжать предоставлять пакеты до конца работы этой администрации. Но 5,6 миллиарда долларов – это значительная сумма полномочий, поэтому я, безусловно, предполагаю, что останутся полномочия, которые будут переданы и доступны следующей администрации", – сказал чиновник.

Первый чиновник также заявил, что администрация Байдена, вероятно, использует все 1,2 млрд долл., которые остались в Инициативе содействия безопасности Украины, что позволяет Киеву покупать товары непосредственно у оборонной промышленности.

"Использует ли администрация Трампа эти деньги для помощи Украине – большой вопрос. Избранный президент Дональд Дж. Трамп глубоко скептически относился к американской поддержке Украины и пообещал быстро прекратить войну. Он не сказал, как он мог бы это сделать, но избранный вице-президент Джей Ди Венс очертил план, который позволит России сохранить украинскую территорию, которую она захватила на востоке Украины. Поскольку его армия теряет позиции на востоке Украины, Киев неоднократно пытался заручиться поддержкой господина Трампа для предоставления дополнительной помощи", – резюмируется в статье.

Напомним, 12 декабря Байден принял решение о выделении Украине нового пакета военной помощи, в который вошли дополнительные системы ПВО и другие виды вооружения.

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