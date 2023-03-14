Администрация Байдена одобрила противоречивый проект Willow по бурению нефти на Аляске: экологи бьют тревогу

Администрация президента США Джо Байдена приняла масштабный проект по бурению нефти Willow ("Уиллоу") на Аляске, что вызвало негодование со стороны климатических активистов и экологов, а также создало основание для обжалования в суде.

Об этом говорится в материале CNN.

Проект "Уиллоу" американской компании ConocoPhillips предполагает бурение нефти и газа на Аляске. Площадки должны сосредоточить в Национальном нефтяном резерве полуострова, на территории площадью 23 млн. акров (93 млн. га) на Северном склоне штата, который является самым большим участком девственной общественной земли в США.

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Бурение будет осуществляться на трех из пяти точек на площади на 68 тыс. акров. Это меньше, чем планировалось сначала.

Об этом говорится в заявлении министерства внутренних дел США.

"По собственным оценкам администрации, проект Willow будет генерировать достаточно нефти, чтобы высвободить 9,2 млн метрических тонн нагревающего планету углеродного загрязнения ежегодно — это эквивалентно дополнительным 2 млн автомобилям на дорогах, работающих на газе.

Одобрение является победой двухпартийной делегации Конгресса Аляски и коалиции коренных племен и групп Аляски, приветствовавших бурение как крайне необходимый новый источник дохода и рабочих мест для отдаленного региона», — отмечает источник.

Добавим, что полный проект изначально был одобрен администрацией 45-го президента США Дональда Трампа, однако федеральный судья на Аляске в 2021 году отменил это решение, заявив, что анализ окружающей среды был неправильным и его отправили перерабатывать.

В министерстве внутренних дел отметили, что не поддержали полное предложение и одобрили лишь сокращенную версию, чтобы снизить экологический риск. Агентство также объявило, что удалит другие части Арктики из будущей аренды бурения.

"Наконец-то мы это сделали, "Уиллоу" наконец-то повторно одобрено, и мы почти буквально можем почувствовать, как будущее Аляски светлеет благодаря этому", — заявила сенатор-республиканка Лиза Мурковски из Аляски.

Она добавила, что Аляска "в настоящее время на пороге создания тысяч новых рабочих мест, улучшая качество жизни на Северном склоне и во всем штате".

Однако экозащитники бьют тревогу.

"Проект стал серьезным ударом по климатическим группам и коренным жителям Аляски, которые выступали против "Уиллоу" и утверждали, что проект повредит амбициозным климатическим целям президента и создаст риск для здоровья и окружающей среды", — отмечают экозащитники.

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Почему экозащитники бьют тревогу

Проект вызвал восстание "зеленых" активистов. На почту Белого дома уже поступило более миллиона писем, что люди написали в знак протеста против проекта. Также была создана петиция Change.org, под которой уже оставили свои подписи миллионы американцев.

Ожидается, что защитники окружающей среды будут обжаловать проект в суде.

Earthjustice – экологическая правовая группа, готовящая иск против проекта Willow на Аляске. Активисты уверены, что полномочия администрации Джо Байдена должны защищать ресурсы на государственных землях Аляски, в частности, принятие мер по уменьшению нагреваемого планетой углеродного загрязнения, к чему, в конце концов, приведет проект Willow.

Президент Earthjustice Эбигейл Диллен в понедельник раскритиковала решение администрации.

"Мы слишком поздно опомнились перед климатическим кризисом. Такие масштабные нефтегазовые проекты напрямую подрывают новую чистую экономику, которую администрация Байдена обязалась развивать", — сказала Диллен.

Однако федеральные законодатели из Аляски поддержали это решение, назвав его победой для штата.

"После лет последовательной, решительной поддержки этого проекта людьми со всего штата и из всех слоев общества "Уиллоу" наконец-то движется вперед. Я благодарю президента и его администрацию за то, что они прислушались к голосам жителей Аляски, когда это было самое важное", — сказала демократка, первая коренная жительница Аляски в Конгрессе Мэри Пелтола,

Эологи и активисты все равно остаются недовольны этим решением, утверждая, что проект, даже в меньшей форме, противоречит обещаниям администрации Байдена бороться с изменением климата и представляет угрозу для девственной дикой природы. Но ConocoPhillips заявила, что сокращенный план представляет "жизнеспособный путь вперед" для Willow и готова начать строительство сразу после утверждения.

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Чем выгоден проект Willow Аляске

В проектной зоне "Уиллоу" содержится примерно 600 млн баррелей нефти, или больше, чем количество, которое сейчас хранится в Стратегическом нефтяном резерве США, чрезвычайном запасе страны.

Об этом сообщают в Voanews.

"Проект важен для избранных должностных лиц Аляски, надеющихся на то, что он поможет компенсировать падение добычи нефти в штате, экономика которого в значительной степени зависит от буровой промышленности", — говорится в источнике.

Согласно заявлению международной энергетической корпорации ConocoPhillips, проект принесет до 17 млрд долларов дохода для федеральных правительств и правительств штатов, а также для местных общин Аляски.

Тем временем Россия уничтожает украинскую природу. Экозащитники бьют тревогу и требуют от мира признать это экоцидом.

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